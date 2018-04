Il Papa | Non è comunismo difendere i deboli

Il Papa : "Non difendere i migranti non è da cristiani" : Papa Francesco a gamba tesa sul tema immigrazione. Nella nuova esortazione apostolica "Gaudete et Exsultate", dedicata alla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, Bergoglio sottolinea che non difendere i migranti non è da cristiani. Parte ripadendo un concetto chiave, l'assoluta importanza di difendere la vita, sempre e comunque. "La difesa dell'innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata. Ma ugualmente sacra è la ...

Papa : lotta a ingiustizia è santa - non comunista o populista : Città del Vaticano, 9 apr. , askanews, E' 'nocivo e ideologico' l'errore 'di quanti vivono diffidando dell'impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, ...

Papa Francesco risponde a chi lo accusa di essere comunista : “Povertà e migranti non sono temi marginali” : “Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando dell’impegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, populista. O lo relativizzano come se ci fossero altre cose più importanti o come se interessasse solo una determinata etica o una ragione che essi difendono”. Papa Francesco risponde così, nella sua esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel ...

Napoli - l'appello del papà di Nico : «Non scambiate la vita con lo sballo» : Nico è solo stato un estratto a sorte di quella maledetta domenica, come ce ne sono stati tanti e come purtroppo tanti, molti, ce ne saranno ancora. Mio figlio era un ragazzo pazzesco, con un...

L'appello del papà di Nico : 'Non si scambia la vita con lo sballo' : Nico è solo stato un estratto a sorte di quella maledetta domenica, come ce ne sono stati tanti e come purtroppo tanti, molti, ce ne saranno ancora. Mio figlio era un ragazzo pazzesco, con un cuore e ...

L'appello del papà di Nico : «Non si scambia la vita con lo sballo» : Nico è solo stato un estratto a sorte di quella maledetta domenica, come ce ne sono stati tanti e come purtroppo tanti, molti, ce ne saranno ancora. Mio figlio era un ragazzo pazzesco, con un...

“Mentana è diventato nonno o papà…”. Quella strana foto. Ma dietro lo scatto tenerissimo (divenuto nel frattempo virale) si nasconde un’altra curiosa verità. Ed è proprio “Nonno Chicco” a rivelarla sui social. Chapeau - direttore! : Povero Enrico Mentana: è diventato nonno senza saperne nulla! Si far scherzare naturalmente, complice un “fake-scoop” pubblicato dal settimanale Chi. Il giornale, infatti, ha pubblicato una foto che ritrae il direttore del TG La7 intento a spingere una carrozzina. “Passeggiata con figlia e nipotino per il Direttore del Tgla7. Reduce dalla maratona elettorale di marzo, con una ventina di ore totali in diretta, il giornalista ...

Il wifi non funziona - papà va a controllare e scopre un incendio : famiglia salva per miracolo : "Mia figlia si lamentava che il wifi non funzionava, ero mezzo addormentato ma le ho detto che mi sarei alzato, fortunatamente l'ho fatto" ha raccontato l'uomo.Continua a leggere

Leone - Fedez : “E’ vero - un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social. Ma preferiamo farlo io e Chiara e non i Paparazzi” : Fedez ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua sulle tante critiche che in questi giorni sono piovute addosso a lui e alla compagna Chiara Ferragni. Il motivo? Secondo alcuni Leone, il loro bebè nato da pochi giorni, sarebbe eccessivamente esposto sui social. “E’ vero, un bambino non può scegliere se essere mostrato sui social o meno, esattamente come non può scegliere se essere battezzato”. “I criteri per ...

Odifreddi cacciato da Repubblica/ Fatale il post su Scalfari e l'intervista al Papa “La verità non interessa!” : Odifreddi cacciato da Repubblica: Fatale il post su Scalfari e la fake intervista al Papa. “La verità non interessa!”, il duro attacco del matematico, silurato dal direttore Calabresi(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 00:38:00 GMT)

HIGUAIN - JUVENTUS-REAL MADRID/ Il papà di Gonzalo all'attacco : 'Non piaceva a Florentino Perez. Lui come CR7' : HIGUAIN, JUVENTUS-REAL MADRID: il papà di Gonzalo accende la sfida di Champions League con delle dichiarazioni al vetriolo contro Florentino Perez. Po

HIGUAIN - JUVENTUS-REAL MADRID/ Il papà di Gonzalo all'attacco : "Non piaceva a Florentino Perez. Lui come CR7" : HIGUAIN, JUVENTUS-REAL MADRID: il papà di Gonzalo accende la sfida di Champions League con delle dicharazioni al vetriolo contro Florentino Perez. Poi azzarda il paragone con Cristiano...(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:56:00 GMT)

Verso Juventus-Real - il papà di Higuain : 'Gonzalo via da Madrid perchè non stava simpatico a Perez' : L'Argentina - ha spiegato Jorge Higuain - è un grande Paese, ci sono ingiustizie di ogni tipo e non succede nulla; se poi invece un giocatore sbaglia allora è la fine del mondo". Tornando infine su ...

Il Papa Non frena il dialogo con l'islam : Ricevere una lettera dal Papa. È capitato al sottoscritto che è andato in Vaticano per ritirare il messaggio che Francesco ha scritto come prefazione al libro Noi fratelli (Mondadori) completato assieme al collega Stefano Girotti Zirotti e in libreria dai primi di maggio. L'opera cerca di rileggere i tentativi di dialogo tra il mondo cristiano e quello musulmano da Maometto fino ai giorni nostri: tante guerre e tanti fallimenti. Eppure Papa ...