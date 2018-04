Il Papa | il santo è capace di senso dell' umorismo

Veglia Pasquale - Sabato Santo/ Diretta streaming video - Papa Francesco battezza 8 nuovi cristiani : La Veglia Pasquale del Sabato Santo prima di Pasqua: Diretta streaming video, Papa Francesco annuncia la Resurezzione di Gesù e battezza 8 nuovi cristiani in San Pietro (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:13:00 GMT)

Venerdì santo. La Via Crucis con Papa Francesco al Colosseo : ...//t.co/QJ5OlG0rMy " Avvenire , @Avvenire_NEI, 30 marzo 2018 La società dove conta più l'apparire dell'essere, l'amore incondizionato che non si avvale di trucchi, l'ipocrisia del mondo di oggi che ci ...

VIA CRUCIS COL Papa - VENERDÌ SANTO 2018/ Diretta streaming video : Colosseo 'blindato' - programma confermato : Via CRUCIS con PAPA Francesco, VENERDÌ SANTO: Diretta streaming video dal Colosseo blindato. Guida alle 14 stazioni della Passione di Cristo.

VIA CRUCIS COL Papa - VENERDÌ SANTO 2018/ Diretta streaming video : Colosseo ‘blindato’ - programma confermato : Via CRUCIS nel VENERDÌ SANTO: Diretta streaming video, PAPA Francesco guida le 14 stazioni della Passione di Cristo al Colosseo di Roma. Le meditazioni dei giovani nel Triduo di Pasqua(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 20:32:00 GMT)

Via Crucis - Venerdì Santo 2018/ Diretta streaming video : Papa 'a terra' prega per la Passione di Cristo : Via Crucis, Venerdì Santo: Diretta streaming video con Papa Francesco dal Colosseo. Guida le 14 stazioni della Passione di Cristo: invito ai giovani.

Via Crucis del Papa al Colosseo questa sera per il Venerdì Santo : questa sera al Colosseo si terrà la Via Crucis presieduta dal Papa . A scrivere le meditazioni un gruppo di liceali romani. Le ansie delle cadute, la necessità delle correzioni e anche il mondo dei social che troppo spesso isola: questi i pensieri contenuti nelle preghiere dei ragazzi. Bus deviati e metro chiusa. Tutte le limitazioni al traffico Piovono calcinacci dentro San Pietro Il ...

Via Crucis - Venerdì Santo 2018/ Diretta streaming video : Papa ‘a terra’ prega per la Passione di Cristo : Via Crucis nel Venerdì Santo: Diretta streaming video, Papa Francesco guida le 14 stazioni della Passione di Cristo al Colosseo di Roma. Le meditazioni dei giovani nel Triduo di Pasqua(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 18:50:00 GMT)

VENERDÌ SANTO 2018 - VIA CRUCIS COLOSSEO/ Diretta streaming video : famiglia siriana porta la Croce al Papa : Via CRUCIS nel VENERDÌ SANTO: Diretta streaming video, Papa Francesco guida le 14 stazioni della Passione di Cristo al COLOSSEO di Roma. Le meditazioni dei giovani nel Triduo di Pasqua(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:40:00 GMT)

Via Crucis - Venerdì Santo/ Diretta streaming video : Papa Francesco al Colosseo - i giovani e le 14 stazioni : Via Crucis nel Venerdì Santo: Diretta streaming video, Papa Francesco guida le 14 stazioni della Passione di Cristo al Colosseo di Roma. Le meditazioni dei giovani nel Triduo di Pasqua(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 07:43:00 GMT)

Lavanda Piedi - Papa Francesco “mi devo operare di cataratta”/ Giovedì Santo - video Messa Coena Domini : il rito : Santa Messa in Coena Domini e Lavanda dei Piedi: il Giovedì Santo con Papa Francesco nel carcere di Regina Coeli. Diretta streaming video, i gesti che iniziano il Triduo Pasquale(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:17:00 GMT)

Papa Francesco - Vaticano smentisce ancora Scalfari : “Nessuna intervista - non sono le parole del Santo Padre” : Il Vaticano smentisce Eugenio Scalfari. “Il Santo Padre Francesco – afferma un comunicato della sala stampa della Santa Sede – ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista. Quanto riferito dall’autore nell’articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. ...

Lavanda dei piedi e Messa Coena Domini - Giovedì Santo/ Diretta streaming video - il Papa atteso a Regina Coeli : Lavanda dei piedi e Santa Messa in Coena Domini, Giovedì Santo con Papa Francesco nel carcere Regina Coeli. Diretta streaming video, verso la Pasqua.

GIOVEDÌ SANTO - MESSA COENA DOMINI/ Diretta streaming video - Lavanda piedi e Crisma : Papa "vicinanza di Cristo" : Santa MESSA in COENA DOMINI e Lavanda dei piedi: GIOVEDÌ SANTO con Papa Francesco nel carcere Regina Coeli. Diretta streaming video, verso la Pasqua.

GIOVEDÌ SANTO - MESSA COENA DOMINI/ Diretta streaming video - Lavanda piedi e Crisma : Papa “vicinanza di Cristo” : Santa MESSA in COENA DOMINI e Lavanda dei piedi: il GIOVEDÌ SANTO con Papa Francesco nel carcere di Regina Coeli. Diretta streaming video, i gesti che iniziano il Triduo Pasquale(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:45:00 GMT)