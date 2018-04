Il Papa | “Ecco la via per una santità alla portata di tuttiˮ 

lastampa

: Via Crucis al #Colosseo Papa Francesco: la vergogna di non avere scelto #Cristo , ma potere e denaro… - Avvenire_NEI : Via Crucis al #Colosseo Papa Francesco: la vergogna di non avere scelto #Cristo , ma potere e denaro… - Roma : Questa sera dalle 21 alle 23, al Colosseo, la tradizionale #ViaCrucis celebrata da Papa Francesco. Dalle 13 chiusa… - papa_cannolo : RT @repubblica: Incontro con @AsiaArgento e @lauraboldrini: “Ecco perché in Italia #MeToo ha perso” di Maria Novella De Luca -

(Di lunedì 9 aprile 2018) L’esortazione Gaudete et exultate, sulla «chiamatanel mondo contemporaneo» è un documento che in cinque capitoli e 177 paragrafi invita ad essere santi oggi. Spiegando che non si tratta di una chiamata per pochi ma è una via per tutti, da vivere nella quotidianità. «Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felici...