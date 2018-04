Il nuovo video gameplay di Donkey Kong Country | Tropical Freeze ha come protagonista

Video e testo Che ne sai di Irama - il nuovo singolo ad Amici di Maria De Filippi : Che ne sai di Irama è uno dei brani inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante della squadra bianca si è esibito sulle note di Che ne sai durante il pomeridiano di Amici 17 ma anche al serale. Ammesso tra i 14 concorrenti che disputano da aprile la fase conclusiva del talent show, Che ne sai di Irama ha risuonato negli studi di Roma e su canale 5 nel corso del primo appuntamento di sabato 7 aprile. Irama fa parte della ...

Nonostante i tantissimi rinvii Below è vivo - vegeto e molto ispirato nel nuovo video gameplay : Per il mondo dei videogiochi 5 anni sono parecchi, quasi un'intera era, un'intera generazione. Per quanto possa essere ambizioso 5 anni sono un'eternità per un progetto indie, un lasso di tempo che dopo parecchi rinvii fa inevitabilmente pensare al rischio vaporware. Questo è ciò che molti fan di Below devono aver pensato in più di un'occasione.Per chi non lo conoscesse, Below è un action-adventure con visuale dall'alto e un'impostazione da ...

Chi è il responsabile del nuovo episodio di guerra in Siria Video : nuovo episodio della guerra in #Siria. Circa 100 persone sono morte in un attacco chimico compiuto sabato nella citta' Siriana di Douma, nella Ghouta Est, nei dintorni della capitale Damasco [Video]. Alcune organizzazioni temono che le vittime siano più di 150. L’Associazione Medica Siriano-Americana Sams ha informato che sabato sono arrivate circa 100 persone nei centri di assistenza sanitaria con difficolta' per respirare e arresti cardiaci. ...

Il nuovo video di God of War si focalizza sulla colonna sonora : Con il lancio di God of War sempre più vicino, Sony continua a stuzzicarci rilasciando video dietro le quinte. Stavolta abbiamo avuto modo di approfondire la soundtrack e conoscere la lingua utilizzata nella partitura, il vecchio norvegese.Il nuovo God of War rompe la tradizione usando la mitologia norrena come fonte di ispirazione rispetto al greco. Come segnala Dualshockers, per riflettere questo cambiamento, Peter Scaturro, il principale ...

nuovo Governo - ecco i quattro scenari che possono evitare le elezioni anticipate Video : Dopo il primo giro di Consultazioni al Quirinale per la nascita del Nuovo Governo, avvenute negli scorsi giorni, come ha detto lo stesso Presidente della Repubblica non è ancora emersa una maggioranza per far nascere e sostenere il Nuovo Esecutivo. Per questo Mattarella ha annunciato nuove Consultazioni che si svolgeranno dopo qualche giorno di riflessione: numeri alla mano gli scenari in campo in questo momento sono quattro, e l'alternativa ...

Serie C - squadra allo sbando ed esonero ufficiale : scelto il nuovo mister Video : Altra sconfitta e squadra allo sbando. Non accade di rado una situazione simile nei finali di stagione in #Serie C: anzi, negli ultimi anni è accaduto molto spesso con squadre che hanno buttato letteralmente una promozione in cadetteria che sembrava vicinissima durante tutta la stagione. Questa volta è il turno del #Livorno che è in un periodo nero, viene da tre sconfitte consecutive ed ora rischia seriamente di compromettere la stagione. Dopo ...

Diretta / Verona Cagliari (risultato finale 1-0) streaming video e tv : scaligeri di nuovo in corsa : Diretta Verona-Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma domenica 8 aprile 2018 alle ore 15.00.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Alla scoperta degli spostamenti con le ragnatele di Spider-Man in un nuovo imperdibile video : In un gioco dedicato all'arrampicamuri più famoso del mondo dei supereroi non si può che porre particolare cura nel sistema di movimento dell'eroe. Azzeccare l'agilità e le incredibili capacità di spostamento dell'Uomo Ragno è fondamentale per la buona riuscita di un gioco dedicato all'eroe e Insomniac Games si è impegnata duramente per fare centro all'interno di Spider-Man.Pare proprio che le parole d'ordine per la realizzazione del sistema di ...

Deep State : video e foto del nuovo spy thriller con Mark Strong : Ma a complicare la situazione ci si mette suo figlio Harry, che ha seguito le sue orme nel mondo dello spionaggio e che potrebbe essere morto. Sullo sfondo il complotto internazionale tra servizi ...

WhatsApp - nuovo aggiornamento e due importanti novità : è ormai rivoluzione Video : #WhatsApp, senza ombra di dubbio, è entrato nella vita quotidiana degli italiani e dei cittadini di tutto il mondo. Da quando esistono gli smartphone è praticamente impossibile farne a meno, a maggior ragione da quando è diventato totalmente gratuito. I più attenti ricorderanno che, fino a qualche anno fa, per utilizzarlo era necessario pagare un piccolo obolo. Un costo irrisorio che non ha comunque frenato l'ascesa di una piattaforma attraverso ...

World of Warcraft : l'espansione Battle for Azeroth protagonista di un nuovo video di gameplay : Nella giornata di ieri, 5 aprile, Blizzard ha finalmente annunciato la data di uscita della nuova espansione di World of Warcraft, intitolata Battle for Azeroth.Oggi, grazie al filmato condiviso da Game Informer, possiamo dare un'approfondito sguardo a Battle for Azeroth in ben 23 minuti di video gameplay. l'espansione, come probabilmente saprete, proporrà uno scenario inedito, nuove razze giocabili, nemici extra con cui confrontarsi, raid e un ...

Arrow 6×18 : Di nuovo da solo (VIDEO) : Arrow 6×18 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda il prossimo giovedì, 12 aprile 2018, sulla The CW. Arrow 6×18 si intitolerà “Fundamentals” e sarà diretto da Ben Bray su una sceneggiatura di Speed Weed e Emilio Ortega Aldrigh. Le anticipazioni sulla trama puntano dritto al passato di Oliver, sempre sotto pressione riguardo alle trasformazioni recenti che riguardano la sua vita in generale. ...

Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda : testo e video del nuovo singolo : Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda, il nuovo singolo disponibile da oggi - venerdì 6 aprile - in radio e in digital download. Il videoclip ufficiale del brano sarà disponibile su YouTube, su Vevo e in rotazione televisiva da lunedì 9 aprile 2018. Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda segna il ritorno dei Boomdabash, una delle band reggae d’origine salentina più apprezzate del momento che nel nuovo brano ...

Di nuovo Fabrizio Corona al centro dell'attenzione per una lite furibonda Video : Non c'è tregua nella vita burrascosa di #Fabrizio Corona, neppure ora che il noto fotografo dei vip dovrebbe procedere a testa bassa durante la sua riacquistata liberta', fuori dal carcere. E' successo fuori da una nota discoteca milanese Fabrizio Corona ha appena ottenuto l'affidamento terapeutico dal tribunale, non ancora definitivo, fino al 19 di giugno, data in cui si stabilira' se rendere [Video] continuativa questa norma restrittiva, o ...