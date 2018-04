Il nuovo titolo dagli autori di LawBreakers è Radical Heights | un colorato Battle Royale

Il director di A Way Out conferma di essere al lavoro su un nuovo titolo : A Way Out, il recente titolo cooperativo già recensito sulle nostre pagine, è da poco disponibile per PS4, Xbox One e PC ma, a quanto pare, il director Josef Fares ha già in programma un nuovo gioco.Stando a quanto riportato da Segmentnext, Fares ha comunicato, attraverso un post su Twitter, di essere al lavoro sul suo prossimo progetto. Per ora non sono emerse informazioni sul nuovo gioco o riguardo una finestra di uscita. Probabilmente, in ...

DCEU : Flashpoint ha un nuovo titolo? - Best Movie : ... che come sapranno bene i fan dei comics originali, si ambienta in un universo alternativo in cui tutto è sconvolto: Cyborg è l'eroe principale del mondo, Batman non è Bruce Wayne bensì suo padre ...

Far Cry 5 - il videogame entra in cucina : il menu dello chef dedicato al nuovo titolo Ubisoft : Questo è il piatto cult del gioco, che rispecchia al massimo l'abbinamento tra me, un giovane che gioca ai videogames e a cui piace viaggiare e scoprire il mondo, l'America con il barbecue, la ...

Deathgarden : ecco il nuovo titolo degli sviluppatori di Dead by Daylight : Gli sviluppatori di Dead by Daylight, Behaviour Interactive, hanno da poco annunciato il loro nuovo progetto intitolato Deathgarden.Come riporta IGN, il team di sviluppo ha condiviso pochi dettagli sul gioco, si tratterà di un "brutale sparatutto asimmetrico" 5v1 e, come potete vedere nel video teaser qui sotto, sembra sarà un titolo decisamente intenso:Deathgarden sarà tra i protagonisti del PAX East 2018 in programma dal 5 all'8 aprile, già da ...

Omensight : il nuovo titolo degli sviluppatori di Stories : The Path of Destinies arriverà anche su PS4 : Spearhead Games, lo sviluppatore di Stories: The Path of Destinies, ha annunciato oggi che il suo prossimo titolo, Omensight, sarà lanciato per PlayStation 4 insieme alla versione per PC. Il gioco, vi metterà nei panni di un Araldo che avrà il compito di capire cosa ha causato la recente apocalisse. Omensight, come segnala PlayStation LifeStyle, verrà lanciato nella stagione primavera / estate del 2018.In occasione dell'annuncio, è stato ...

Ftc annuncia indagine su Facebook - nuovo tonfo del titolo in borsa : L’agenzia federale per la tutela dei consumatori avvia verifiche sulla privacy, un’eventuale condanna potrebbe costare a Zuckerberg molti milioni di dollari

Il nuovo titolo dagli autori di What Remains of Edit Finch tratterà "dell'incantevole bellezza del movimento animale" : Nel corso di un panel che si è tenuto nell'ambito della GDC 2018, Giant Sparrow, team di sviluppo autore dell'apprezzato What Remains of Edith Finch, ha lanciato alcuni indizi sul nuovo videogioco dello studio, che stando a quanto riporta PC Gamer tratterà dell'"incantevole bellezza del movimento animale".Il panel era dedicato alla storia che ha portato allo sviluppo di Edith Finch, e si è concluso con un'ultima slide che includeva immagini di ...

Ora o mai più è il titolo del nuovo talent con Amadeus su Rai1 (Anteprima Blogo) : Dopo averne annunciato l'approdo nella televisione italiana e svelato il suo meccanismo, è giunto il momento qui dalle colonne di TvBlog di anticipare il titolo del nuovo talent show che arriverà sui teleschermi di Rai1 nei venerdì del mese di maggio, subito dopo il termine della Corrida di Carlo Conti.Amadeus prenderà il testimone dall'amico Carlo per questo talent show che darà una seconda chance ad alcuni cantanti italiani che hanno avuto un ...

Cyberpunk 2077 : al titolo lavorerà anche il nuovo studio aperto da CD Projekt Red : CD Projekt Red ha aperto un nuovo studio di sviluppo nella sua nativa Polonia, riporta Gamespot.Il nuovo studio si chiama CD Projekt Red Wroclaw e si trova nella città da cui prende il nome, andandosi ad affiancare agli studi già presenti a Varsavia e Cracovia. Fresco di apertura, sembra proprio che lo studio inizierà in pompa magna contribuendo allo sviluppo di Cyberpunk 2077.Composta da 18 membri, si tratta di un gruppo talentuoso e dalle ...

Broker positivi sul titolo Marr - nuovo rialzo del target price : Teleborsa, - Si muove in frazionale rialzo il titolo Marr , che passa di mano in progresso dello 0,74%. La società alimentare, dopo aver incassato un upgrade la vigilia, ottiene anche oggi una ...

Residence of Evil : The Game è il nuovo titolo gratuito per PC di MoonGlint ispirato a Resident Evil : Come segnala DSOGaming, MoonGlint ha annunciato un nuovo gioco per PC gratuito basato su Unreal Engine 4 fortemente ispirato ai classici giochi Resident Evil, Residence of Evil: The Game. Per celebrare questo annuncio, il team ha anche rilasciato i primi screenshot che potete vedere qui sotto.Residence of Evil: The Game è un gioco in terza persona che utilizza angoli di ripresa fissi come i primi giochi di Resident Evil. MoonGlint afferma che il ...

Tim - il mercato sta con Elliott Agli analisti piace il piano Usa Con il nuovo Cda il titolo decolla : Telecom, da che parte sta il mercato? In attesa dell'assemblea del 24 aprile in cui l'hedge fund americano fondato da Paul Singer, forte di una partecipazione del 5% nel capitale della compagnia telefonica, tenterà il ribaltone nel consiglio di amministrazione chiedendo l'appoggio del restante 70% del parco soci per estromettere Segui su affaritaliani.it