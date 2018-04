Il nuovo Monopoly ispirato a Friends

gqitalia

(Di lunedì 9 aprile 2018) I nostalgici della storia d’amore tra Rachel e Ross, o delle surreali conversazioni tra Joey e Chandler, potranno rituffarsi nelle magiche atmosfere degli anni ’90 con la nuova edizione delinteramente dedicata a. Hasbro ha infatti deciso di regalare una nuova vita al proprio gioco da tavolo, reinventandolo secondo i dettami della sempre amatissima serie televisiva: già a partire dalle pedine, con i tradizionali funghetti e candelabri trasformati per l’occasione nella chitarra di Phoebe e nel cappello da chef di Monica. Ma non solo: il tabellone è popolato dai luoghi cult della serie, come l’ufficio di Chandler, e da penalità come il Divorzio, mentre le carte “imprevisti” e “probabilità” sono state sostituite da quelle “amicizia” e “relazioni sentimentali”. Ilin questione, almeno per il momento, è in vendita solamente nel Regno Unito a ...