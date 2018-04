Il nuovo iPhone curvo sarà così?

Batteria iPhone con iOS 11.3 migliorata : programma sostituzione a 29 euro garantito per nuovo stato? : La Batteria iPhone con iOS 11.3, rilasciato lo scorso giovedì, sta mostrando dei segnali positivi? Si verificano ancora arresti improvvisi dei melafonini con percentuali basse (magari intorno al 10%) di carica residua? Ancora, il programma di sostituzione della componente a 29 euro è sempre attivo? Intanto possiamo finalmente spezzare una lancia a favore di Apple che con la nuova funzione appunto "Stato della Batteria" sembra aver raggiunto un ...

Apple - il nuovo SE è un ibrido dell'iPhone X? : Le ultime indiscrezioni sul nuovo modello di smartphone "economico" raccontano di una via di mezzo col top di gamma. Forma squadrata, display a tutto schermo...

Quanto costano i nuovo flagship? Analisi tra Galaxy S8 Plus - S9 Plus - Note 8 - iPhone X e iPhone 8 : Tech Insights ha realizzato un'Analisi dei costi di produzione dei principali flagship presenti sul mercato, mettendo a confronto Samsung Galaxy S8 Plus, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. L'articolo Quanto costano i nuovo flagship? Analisi tra Galaxy S8 Plus, S9 Plus, Note 8, iPhone X e iPhone 8 proviene da TuttoAndroid.

nuovo sguardo al Huawei P20 Lite in blu : conferme notch in stile iPhone X : Il Huawei P20 Lite sarà prima di tutto rivoluzionario per il suo design, davvero non ci sono più dubbi. Qualche giorno fa, abbiamo condiviso una prima immagine del futuro smartphone di fascia media, mettendo in evidenza cornici ridotte all'osso sulla parte frontale ma soprattutto un notch in perfetto stile iPhone X. Ora una nuova immagini condivisa sul canale Twitter @Slashleaks ci conferma la stessa identica direzione intrapresa, Quello che ...

Asus Zenfone 5 sfida Galaxy S9 e iPhone X/ Presentato il nuovo smartphone con la “tacca” : Asus Zenfone 5 sfida Galaxy S9 e iPhone X, Presentato il nuovo smartphone con la “tacca”. La casa di Taiwan sfida i due colossi di Samsung e Apple con il suo ultimo gioiello(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 15:34:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 vs iPhone X : un nuovo episodio della sfida senza fine da MWC 2018 : Samsung Galaxy S9 contro iPhone X: il confronto si rinnova ancora una volta con l'uscita del nuovo flagship dell'azienda sudcoreana. In anteprima da MWC 2018 L'articolo Samsung Galaxy S9 vs iPhone X: un nuovo episodio della sfida senza fine da MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Di nuovo in corsa iPhone SE 2 : ipotetica uscita a giugno - rumors su prezzo e specifiche : Si torna a parlare con una certa insistenza di iPhone SE 2, erede del primo fortunato esemplare che esordì nel 2016 per riportare ad alti livelli lo standard dei 4 pollici, da molti indimenticato. Secondo gli ultimi rapporti diffusi, nel corso del 2018 la mela morsicata si sarebbe limitata a rilasciare tre melafonini, e che non ci sarebbe stato spazio, né risorse da investire in altri progetti: il primo con display LCD da 6.1 pollici e ...

Rusty Lake Paradise - un nuovo gioco bello per iPhone : Giocare su mobile ha sempre più successo. Eppure, i gamer più esigenti spesso storcono il naso. Alcuni giochi sono troppo semplici, o semplicistici. Alla lunga si risolvono in una serie di swipate e annoiano. Altri risultano troppo complicati, vuoi per l’assenza di comandi analogici (eh sì, il touch è terribile dopo un po’, diciamolo), vuoi perché gli schermi nonostante siano sempre più grandi, anno dopo anno, modello dopo modello, sono comunque ...