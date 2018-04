Il ministro della Merkel avverte la Ue | Basta arroganza verso Orban

M5s - Bonafede il ministro della giustizia di Di Maio : 'Non solo Berlusconi - no anche a Forza Italia' : Il problema non è solo Silvio Berlusconi , ma tutta Forza Italia . Altro che 'niente veti', il Movimento 5 Stelle si conferma il partito delle manette e basta leggere l'intervista concessa alla Stampa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 aprile : Un tweet del ministro della Cultura riaccende il dibattito sull’offerta Cinque Stelle : Casa dem Franceschini apre ai 5Stelle. Il Pd è impegnato a litigare Il dialogo aperto – Il ministro della Cultura: “Ricominciamo”. I renziani lo stoppano (già pensano a un governo del presidente). Martina, al solito, glissa di Wanda Marra Fosse vivo Rodotà di Marco Travaglio I giornali e i siti di ieri (e credo anche di oggi) sembrano il Fatto di un mese fa. Noi l’avevamo scritto fin da subito dopo le elezioni (anzi, per la ...

Pd - il ministro Orlando contro Renzi : «Lasci lavorare Martina e decida : è o no responsabile della sconfitta?» : Nervi tesi in casa Dem dove i fronti aperti sono più d'uno. A scendere in campo oggi due dei big del partito, il segretario reggente Martino e il ministro Orlando che attacca apertamente...

Pd - il ministro Orlando contro Renzi : 'Lasci lavorare Martina e decida : è o no responsabile della sconfitta?' : 'Renzi deve decidere: se ritiene che la colpa della sconfitta non è la sua, ma mia o dei cambiamenti climatici, può decidere di ritirare le dimissioni e continuare a esercitare il suo mandato'. Lo ...

Nucleare - il ministro Calenda annuncia la pubblicazione della mappa con i siti “idonei” al deposito unico : proteste da Sardegna e Basilicata : “Ma stiamo scherzando! Non dovremmo dar seguito ad un atto dovuto sollecitato più volte da parlamento e Ue su una materia così delicata per ragioni di opportunismo politico?!“. A scriverlo su Twitter è il Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, rispondendo a un utente che sosteneva come la pubblicazione della Cnapi, la Carta dei siti idonei ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti Nucleare, non dovesse essere pubblicata ...

Lorenzin : “Quello è Gino Paoli?” Ma è Enzo Ferrari/ Video - gaffe del ministro della Salute a Modena : Beatrice Lorenzin: “Quello è Gino Paoli?” Ma è Enzo Ferrari. Video, gaffe del ministro della Salute a Modena: gelo in Comune, ma il sindaco prova a mettere una pezza allo scivolone...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:08:00 GMT)

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. CLAUDIO SCAJOLA CANDIDATO SINDACO. AUDITORIUM GREMITO PER L'EX ministro. 'FORZA ... : Era necessario s ottolineare che nei tempi della crisi della politica, che oggi è tremenda, a mio parere è importante sottolineare il concetto di comunità e municipalità. Mi sento onorato se i ...

Il Consiglio dei ministri dà il via libera alla riforma delle carceri. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell'ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando."Il testo deve tornare in Commissione - ha spiegato il ministro - perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio ...

Il ministro degli Esteri della Corea del Nord ha fatto una visita ufficiale inaspettata in Svezia : Il ministro degli Esteri NordCoreano, Ri Yong-ho, è arrivato ieri in Svezia per una visita ufficiale inaspettata. Secondo diversi osservatori, l’incontro tra Ri e i membri del governo svedese suggerisce che sarà la Svezia il paese ospitante dell’atteso incontro tra The post Il ministro degli Esteri della Corea del Nord ha fatto una visita ufficiale inaspettata in Svezia appeared first on Il Post.

Un’esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese all’entrata della Striscia di Gaza : Un’esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese Rami Hamdallah all’entrata della Striscia di Gaza, appena dopo il checkpoint di Beit Haroun, che divide la Striscia con il territorio israeliano: almeno 5 persone sono state ferite lievemente e tra The post Un’esplosione ha colpito il convoglio del primo ministro palestinese all’entrata della Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Omicidio Kuciak - si dimette ministro Interno della Slovacchia : giusto preservare stabilità del Paese : Kalinak aveva detto di non voler lasciare il suo incarico nonostante le proteste contro la corruzione e le ripetute richieste di dimissioni rivolte anche al premier Robert Fico

Matteo Salvini - la squadra di governo : Giulia Bongiorno ministro della Giustizia : Da quando è passata alla Lega Giulia Bongiorno è la candidata principale alla guida del ministero della Giustizia in un ipotetico governo Salvini . Le sue priorità, come aveva lei stessa annunciato in ...

Elezioni : Sgarbi - con me ministro musei gratis e Authority della bellezza : Palermo, 2 mar. (AdnKronos) - Accesso gratuito ai musei, aperture serali prolungate e legge sul recupero dei borghi storici. Sono tre delle priorità dei primi cento giorni di governo per Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, attuale assessore ai Beni culturali della Regione siciliana, non ha fatto mis