Il Milan non sa più vincere Kalinic si sveglia troppo tardi

Milan. Gattuso : “Non siamo stati bravi a metterla dentro” : E’ arrabbiato Rino Gattuso dopo il pari interno 1-1 con il Sassuolo. “Non siamo stati bravi a metterla dentro. Un

Basket - serie A Milano sull ottovolante - ma Venezia e Avellino non perdono terreno : ROMA - Non steccano le prime della classe nella 25esima giornata del massimo campionato di pallacanestro. Milano sale sull'ottovolante , nel senso di affermazioni consecutive, e difende il suo primato ...

Milan-Sassuolo 1-1 - bye bye Champions : Kalinic non basta. Frenata Inter - sorride solo la Lazio. Napoli ancora vivo… : Milan-Sassuolo 1-1- Un pareggio Interno che Interrompe, forse definitivamente, la rincorsa del Milan verso l’obiettivo Champions League. Kalinic risponde a Politano, ma i rossoneri sprecano l’occasione di recuperare 3 punti a Roma e Inter. Nerazzurri sconfitti a Torino, ora momentaneamente al 5° posto in classifica e fuori dal discorso Champions. sorride solo la Lazio. 3 […] L'articolo Milan-Sassuolo 1-1, bye bye Champions: ...

Il Milan : Ci sono tanti motivi per non staccare la spina - Calcio : Sul tema anche il QS Sport : 'Cercasi Suso per la Champions ', il sommario 'Gattuso, rivitalizzato dal ko della Roma, punge lo spagnolo: 'Gioca da leader, ma può fare di più '. RINO GATTUSO E IL ...

Jessica - lettera in carcere del tranviere di Milano : 'Le volevo bene - non saprei dire perché l'ho uccisa' : Sul caso di Jessica Valentina Faoro , la 19enne uccisa a Milano dal tranviere da Alessandro Garlaschi , lo scorso 7 febbraio torna Quarto Grado . L'uomo avrebbe scritto una lettera al suo legale ...

Milan - Gattuso ci crede : 'Obiettivo Champions - non molliamo' : ... come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gattuso ci crede fermamente: 'La Champions è uno di questi. Dobbiamo crederci, almeno fin quando la matematica non ci condanna. Non vedo perché dovremmo ...

Milan - Gattuso : 'Mercato - non rivoluzione' : CARNAGO , VARESE, - Con il nuovo contratto di tre anni, Rino Gattuso ha un orizzonte più lungo, si dice ' più incazzoso, con più voglia ' e sente ' più pressione addosso '. Sfumato il ritorno in ...

Milan - l'urlo di Gattuso : 'Non possiamo mollare. Il rinnovo? Sono più incazzoso e niente rivoluzione' : Rino Gattuso non vuole mollare la rincorsa alla Champions. L'inseguimento riparte con il Sassuolo: 'Abbiamo il dovere di crederci'. Sul rinnovo: 'Sono più incazzoso, non aspettatevi una rivoluzione'. ...

Incendio San Donato Milanese nel capannone Rykem/ Vigile del fuoco morto nell'azienda di detersivi : San Donato Milanese, Vigile del fuoco muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un Incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:23:00 GMT)

Rogo in un capannone nel Milanese : cede il tetto - morto un pompiere : Ci sono volute molte ore per spegnere l'incendio che ha provocato lamorte di Pinuccio La Vigna, pompiere volontario di 49 anni

Vigile del fuoco muore nel Milanese schiacciato dal crollo di un capannone in fiamme : Un pompiere è morto durante un'operazione di spegnimento di un incendio: il cedimento improvviso di parte del tetto dell'edificio si è rivelato fatale. Il Vigile del fuoco,...

