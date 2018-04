Il #MeToo? Non bastano 4 spillette ai David di Donatello per dire basta

huffingtonpost

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di lunedì 9 aprile 2018) Il movimentoe lo scandalo molestie nel mondo del cinema e dello spettacolo hanno fatto il giro del mondo. Molte le personalità ed i personaggi che hanno detto la loro sull'argomento, ora a parlarne è anche Sergio Castellitto dalle pagine di GQ Italia.Erano i giorni caldi del dibattito sulle molestie. Uno mi avvicina per strada con una risatina: 'Eh, voi del cinema...'. Gli rispondo: 'Voi chi? Come si permette? Guardi che io non faccio lo stesso mestiere di quei signori lì, sia nel lavoro che nella vita'. Io rivendico il diritto a essere considerato un uomo perbene, uno che si sforza di essere perbene, perché tutti noi siamo esposti continuamente a tante possibilità di sbagliare, ma poi facciamo delle scelte. I predatori sono persone pericolose non solo per quello che fanno alle donne, ma anche per concatenazione perché sono i testimonial ...