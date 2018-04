Il maltempo “torna ad abbattersi sull’Italia | dopo un mese di marzo con straordinarie

meteoweb.eu

: Meteo, torna il #maltempo su tutta l'Italia - SkyTG24 : Meteo, torna il #maltempo su tutta l'Italia - maurett : RT @coldiretti: Maltempo, Coldiretti: torna ad abbattersi sull’Italia dopo un mese di marzo con straordinarie piogge e neve che ha fatto re… - zazoomnews : Meteo dopo il weekend soleggiato torna il maltempo: settimana segnata da due perturbazioni - #Meteo #weekend… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Iltorna adundiconpiogge e neve che ha fatto registrare la caduta del 74% di acqua in piu’ rispetto alla media storica“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Isac Cnr, che evidenzia la preoccupazione per l’arrivo di una nuova perturbazione. “Se le precipitazioni sono importanti soprattutto al sud dove nei principali invasi c’è bisogno d’acqua per scongiurare la siccità estiva, a preoccupare – sottolinea la Coldiretti – sono i temporali violenti e gli effetti su colture e terreni con frane e smottamenti. Nell’attuale fase stagionale con le piante in piena fioritura e le primizie in campo, la grandine – prosegue la Coldiretti – è l’evento piu’ temuto dagli imprenditori agricoli per la perdita dell’intero raccoltoin anno di lavoro. Siamo di fronte all’ultima ...