Il Kit-Kat a raggi X

(Di lunedì 9 aprile 2018) 52% cioccolato, 18% biscotto, 29% wafer: è questa la composizione del Kit-kat, uno degli snack al cacao più diffusi e che, assieme a coniglietti di cioccolato, Ferrero Rocher, Toblerone e altri è stato l’oggetto di una ricerca scientifica condotto dall’Università di Manchester. Gli studiosi hanno infatti analizzato questo e altri dolci aiX, proprio come si fa in ospedale quando c’è il sospetto di una frattura. Lo scopo, ricostruirne modelli virtuali in 3D e studiare la loro complessità interna. Tra gli aspetti più inaspettati in questo caso, la similitudine tra le strutture del cuore di wafer e la porosità delle rocce da cui si estraggono petrolio e gas. Nel video, eccolo (molto) da vicino. (Dr Tristan Lowe, Manchester X-ray Imaging Facility, The University of Manchester) Il Kit-Kat aX Wired.