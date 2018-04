Il grande cinema arriva a Cinecittà World con Cinetour

A Proposito di : Robin Williams genio del cinema - una grande mancanza per i nostri sogni : E’ passato tanto tempo, quattro anni da quando Robin Williams ci ha lasciato. Il suo sorriso coinvolgente, a volte malinconico, altre sornione ha riempito gli schermi e le immagini di tanti film e telefilm degli anni trascorsi. Frammenti e video che sono diventati storia del cinema. Pellicole memorabili e il telefilm del debutto (Mork & Mindy) che le TV di mezzo mondo non smettono ancora di trasmettere le repliche. All’epoca ...

'Così fan tutte' chiude stagione della grande opera al cinema Gabbiano di Senigallia : Ricordiamo che per tutti gli spettacoli i biglietti sono sempre acquistabili in qualsiasi momento anche online sul sito www.cinemaGabbiano.it . Caricamento mappa in corso... cinema Gabbiano

Blade Runner - la trama del film/ Su Iris un grande classico entrato nella storia del cinema (31 marzo 2018) : Blade Runner, il film in onda su Iris oggi, sabato 31 marzo 2018. Nel cast: Harrison Ford, Brion James e Joanna Cassidy, alla regia Ridley Scott. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:31:00 GMT)

Acque - pellicole e divi : il grande cinema inizia dove finisce il Po : Di là dal fiume e tra gli alberi si stende una terra che dicono non esista. Mitologica e cinematografica. È il delta del Po, dove il grande Fiume si confonde con l'Adriatico. Acque, lembi di sabbia, ...

Prorogata la promozione grande cinema 3 : nuova scadenza ed altri dettagli : Potrebbe da qui a breve subire una proroga la promozione Grande Cinema 3, la cui validità era inizialmente stata definita fino al 31 maggio 2018. Alcuni clienti stanno ricevendo da parte del gestore telefonico degli SMS informativo, in cui gli viene comunicato il prolungamento dell'iniziativa, che adesso scadrà il 30 giugno, estendendo di un mese esatto la propria durata, e mettendo quindi sul piatto la visione di altri quattro film. La ...

Il cinema d'essai snobbato dal grande pubblico : Il dato allarmante, di questo fine settimana, non è l'incasso generale, pur in calo , -18,3%, rispetto a un anno fa. I numeri che dovrebbero preoccupare riguardano il cinema, cosiddetto, d'essai, ...

Wind Tre applica in anticipo le disposizioni europee sulla privacy - Tre rinnova grande cinema 3 : Con due mesi di anticipo rispetto alle nuove disposizioni europee in materia di privacy, Wind Tre annuncia di aver già ottemperato alle leggi e di essersi adeguata alle nuove normative. L'articolo Wind Tre applica in anticipo le disposizioni europee sulla privacy, Tre rinnova Grande Cinema 3 proviene da TuttoAndroid.

Cinematografiamo - giovani e grande schermo : Partecipano alla vita sociale del mondo, usano i social media, vogliono conoscere altre culture e vivere nuove esperienze. Nelle loro scelte non si fanno condizionare dai testimonial, ma ascoltano ...

CINEMA : Claudia Filipponi - modella dell' Agenzia del manager Pescarese Antonio Moccia - approda sul grande schermo nel film "Sott - Abruzzo ... : L' Associazione Irpina "Noi con loro" nasce nel 1985 dalla volontà Anna Maria De Mita, in sinergia con persone con disabilità e coinvolte nel mondo del terzo settore. Con oltre 30 anni di battaglie ...

Stephen Hawking - su Infinity la scienza e il cinema nella vita del grande scienziato : Stephen Hawking , fisico teorico tra i più importanti al mondo e fra gli scienziati più noti anche al mondo del cinema e della serialità televisiva, ci ha lasciato oggi all'età di 76 anni. Per ...

Gualtiero Marchesi : al cinema la storia del grande Maestro della cucina italiana. : Arriva dal 20 Marzo al cinema Gualtiero Marchesi, il grande Maestro della cucina italiana, condivide con noi la storia della sua vita e ci porta in giro per il mondo a incontrare e discutere dei grandi temi del cibo con cuochi straordinari e altre personalità dell’eccellenza culinaria. Lo accompagneremo in Francia, negli Stati Uniti, in Giappone, in Africa e infine in Italia alla scoperta della sua cucina Totale, che rivoluziona ...

Luca Argentero : età - peso - altezza e la ‘nuova’ fidanzata Cristina Marino. Dal grande Fratello al grande cinema. La vita privata - il matrimonio con Myriam Catania e la carriera del sexy attore : “La cosa che più mi piace fare nella vita è recitare. Tutto il resto è un’inclinazione naturale delle mie passioni”. A parlare è Luca Argentero, ex concorrente del grande Fratello che fin da subito ha lasciato il mondo dei reality show per dedicarsi anima e corpo alla recitazione. Dopo aver raggiunto la notorietà nel 2003 con il programma di Canale 5, l’attore, nato a Torino il 12 aprile 1978, ha girato 24 film e ...

Come funziona il TFL - l'incubatore di Torino che continua a sfornare grande cinema : Del Torino Film Lab il regista ungherese Laszlo Nemes, premio Oscar nel 2016 con il film Il figlio di Saul, ha detto che è "un posto perfetto per lavorare sulla prima fase creativa di un progetto, per dubitare, sviluppare le idee e confrontarsi”. Nato dieci anni fa, il TFL è un incubatore di storie e di talenti. Ogni anno venti sceneggiatori vengono selezionati tra i seicento che si candidano ed entrano in questo ...