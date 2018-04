Il governo «difficile» e le alleanze europee : Se l’Italia avrà un governo politico (politico, si badi bene, non istituzionale), quest’ultimo si baserà sulla necessaria convergenza tra i 5 Stelle e la Lega (con eventuali alleati)....

[L'analisi] Al governo con i compromessi oppure al voto. La scelta difficile di Di Maio stretto in una morsa tra gli arrabbiati e Mattarella : Non sarà facile per Luigi Di Maio uscire dal vicolo cieco in cui è finita la sua ipotesi di governo per il Paese. La proposta di un contratto alla tedesca unisce, ma la voglia di fare il premier a ...

governo - Gelmini : 'Difficile intesa FI e parte Pd renziano' : Un Governo con Fi e una parte del Pd più legata a Renzi 'lo vedo molto difficile, nel senso che non si tratta di parlare a questa o quella corrente del Pd. Ad oggi noi prendiamo atto che il Partito ...

Ecco le tre possibilità di governo Berlusconi è il grande escluso Compito difficile per Mattarella : La situazione che va delineandosi dopo le prime consultazioni “ufficiali” delle delegazioni dei partiti a Montecitorio, ma già ancor prima si era intuita nella pausa pasquale, è quella che vede sostanzialmente tre ipotesi per la formazione di un governo, più altre due che sembrano però solo di “appoggio” da giocarsi al tavolo delle trattativ Segui su affaritaliani.it

Casellati : veti sempre un errore - diventa difficile fare governo : Roma, 4 apr. , askanews, 'Tornare a votare non risolverebbe nulla, si tornerebbe al punto di partenza. Credo che tutte le energie debbano essere spese per cercare di formare un quadro politico che ...

Pd - Martina “con la destra no - difficile governo con M5s”/ “No intese con vincitori” : Sposetti attacca Renzi : Maurizio Martina, Pd: "difficile Governo con M5s, con la destra mai. No intese con i vincitori, stiamo all'opposizione". Intrighi pre-consultazioni, Sposetti attacca Renzi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:14:00 GMT)

governo - Martina : “Con il M5s è difficile - con Salvini è impossibile”. Sposetti : “Nessun metodo - solo amichetti di Renzi” : Ascolteremo Mattarella, ma un Governo con i Cinquestelle è “un percorso difficile” e un dialogo con Salvini e la destra è impossibile. La linea del reggente del Pd Maurizio Martina sembra quella di un trapezista che cammina sul filo teso, bisogna capire ancora con o senza rete per il partito. A ventiquattro ore dall’inizio delle consultazioni che si concluderanno giovedì pomeriggio, il Partito democratico si adegua al resto del ...

Pd - Martina : «Ascolteremo Mattarella. Difficile governo con M5S» : Un governo dei 5 stelle con il Pd? «Vedo Difficile un percorso di questo tipo, perché non mi pare affatto che il Movimento abbia oggi quelle intenzioni. E poi conta il merito: ad esempio...

Marco Travaglio avverte i 5 stelle : "Silvio Berlusconi è un criminale : difficile pensare a un governo con lui" : "Io ho votato M5S, sia alla Camera che al Senato. Io premier? Dai, siamo seri, non lo farei mai". A parlare è Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Secondo lei è possibile pensare ad un governo che abbia Berlusconi protagonista? "Il problema del centrodestra è Berlusconi, che è un criminale, un pregiudicato ...

governo M5s-Lega - Airola : “Difficile - distanze e numeri risicati”. Morra : “Bene Salvini su reddito cittadinanza” : “E’ positiva l’apertura di Salvini sul reddito di cittadinanza”. Nicola Morra del M5s, che in passato criticò la Lega, ora apprezza ciò che il leader della Lega ha fatto sulla misura principe del M5S in ottica Governo. Ma il senatore Alberto Airola resta comunque scettico che il cambio di opinione di Matteo Salvini sia utile per aprire la strada ad una convergenza sui temi che porti alla nascita di un Governo M5s-Lega: ...

Pd : fase difficile - ora spettatore dopo 5 anni di governo. Solo uno stallo può rimetterlo in gioco : Oggi la segreteria del partito ha confermato la linea: 'opposizione sì ma non Aventino'. Si andrà alla conta per i capigruppo perché Guerini e Marcucci sono entrambi troppo vicini a renzi. Si amplia ...