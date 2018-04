Il Football Club Frascati ha ospitato il raduno regionale del Carpi

romadailynews

(Di lunedì 9 aprile 2018) Ilhaildel: un lungo pomeriggio di calcio.(Rm) – Un lungo pomeriggio di calcio. Il, la scorsa settimana, haunufficiale per giovani calciatori nati nel 2003 e 2004 organizzato dal, di cui ildel presidente Stefano Lopapa e del direttore generale Claudio Laureti è polo tecnico nel Lazio. Quattro ore dedicate ad alcuni dei talenti calcistici della nostra regione (oltre 80 i ragazzi visionati) a cui la squadra organizzativa deltuscolano ha partecipato in massa: nel lungo pomeriggio dell’Otto Settembre, oltre al gruppo di osservatori delguidati da Sergio Innocenti (referente nazionale scouting per laAcademy), erano presenti il direttore generale Claudio Laureti, il supervisore tecnico Paolo Pochesi e i tecnici Gianfranco Di Carlo, Valter ...