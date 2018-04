Il finto spot Nike di Saturday Night Live smaschera tutte le donne che i

huffingtonpost

(Di lunedì 9 aprile 2018) Jogging, palestra, sport in generale. Per fare qualsiasi attività fisica è fondamentale essere comodi, indossando ad esempio dei leggins. Ma pensateci un attimo: in quale occasione li indossate di più? La risposta la trovate in questo genialescritto e prodotto dagli autori di.Pro-Chiller Leggings, questo il nome del fantomatico modello dei leggins prodotto da, è pensato principalmente per sedersi...sul divano! E non c'è cosa più faticosa di restare ore e ore a guardarsi una serie tv con tanto di snack, per poi affrontare il fattorino che ti consegna il tuo cibo preferito e ritornare lì dove i leggins trovano la loro essenza: il divano.