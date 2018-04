Il film consigliato di oggi | lunedì 9 aprile | Gods of Egypt

Il film consigliato di oggi - domenica 8 aprile : Big game – Caccia al Presidente : Anche oggi, nella serata di domenica 8 aprile, una pellicola che vede al centro delle vicende un personaggio politico. Se ieri abbiamo suggerito il thriller The Premier, in cui era il Primo Ministro belga a trovarsi in pericolo, il film consigliato di oggi è l’action movie Big game-Caccia al Presidente, dove al centro del mirino è il Presidente degli USA. Un attentato aereo, un atterraggio d’emergenza, e un’improbabile alleanza ...

Il film consigliato di oggi - sabato 7 aprile : The Premier – Rapimento e ricatto : Un uomo combattuto con se stesso: uccidere per salvare la sua famiglia, o denunciare rischiando di perdere moglie e figli? Questo uomo non è uomo qualunque, ma il Primo Ministro del Belgio, ed è il protagonista del film consigliato per stasera, 7 aprile: The Premier – Rapimento e ricatto (da non confondere con Rapimento e riscatto, thriller del 2000 interpretato da Russell Crowe). film consigliato: The Premier – Rapimento e ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 6 aprile : 12 anni schiavo : Vincitore di 3 Premi Oscar, il biografico 12 anni schiavo è il film consigliato per la vostra prima serata di oggi, venerdì 6 aprile. La pellicola, diretta da Steve McQueen ed interpretata magistralmente da Chiwetel Ejiofor, racconta la drammatica esperienza di Solomon Northup, uomo libero dello Stato di New York che nel 1841 fu raggirato e ridotto in schiavitù. Una pellicola davvero toccante, che mostra le crudeltà e le barbarie subite nel sud ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 5 aprile : The walk : Siete amanti del “brivido”? Allora non perdetevi The walk, il film consigliato per stasera, giovedì 5 aprile! Non un horror, ma una pellicola biografica che vi terrà comunque col fiato sospeso: la storia dell’impresa più straordinaria del funambolo Philippe Petit, che nel 1974 attraversò le Twin Towers sospeso senza protezioni su un cavo d’acciaio, a 400 metri d’altezza. film da vedere oggi: The walk The walk, film ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 4 aprile : Blood father : In onda in prima tv su 20, il nuovo canale Mediaset, Blood father è il film consigliato per la serata di mercoledì 4 aprile. Mel Gibson sarà un ex detenuto tutto muscoli e tatuaggi, che dovrà riprendere in mano le armi del suo passato per salvare la figlia diciassettenne in pericolo. film consigliato: Blood father Blood father, action movie/thriller del 2016, è il film suggerito per voi oggi, mercoledì 4 aprile, e sarà trasmesso in prima visione ...

Il film consigliato di oggi - martedì 3 aprile : Predestination : Un particolare agente governativo viaggia fra varie epoche per catturare un terrorista ed evitare che commetta un attentato. Questa la trama del thriller fantascientifico Predestination, film consigliato per stasera, martedì 3 aprile. Il protagonista è Ethan Hawke, che coi suoi viaggi temporali vi catturerà da inizio a fine pellicola! film da vedere oggi: Predestination Per gli amanti dei thriller e dei viaggi nel tempo, il film suggerito nella ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 2 aprile : Exodus – Dei e re - Cast e Trama : Anche oggi, nella serata del lunedì dell’Angelo, andrà in onda un’avventurosa pellicola a sfondo biblico. Se ieri abbiamo suggerito Noah, con Russell Crowe nei panni di Noè, il film consigliato per voi stasera, 2 aprile, è Exodus-Dei e re, in cui Christian Bale darà il volto a Mosè. film da vedere: Exodus-Dei e re Christian Bale è il protagonista di Exodus-Dei e re, il film consigliato per questo lunedì sera, 2 aprile, che sarà ...

Il film consigliato di oggi - domenica 1 aprile : Noah : Quale film vedere in tv nella serata di Pasqua? In onda stasera, domenica 1 aprile, diverse pellicole a sfondo biblico, e Noah è il film consigliato per voi. Si tratta della storia dell’Arca di Noè, rivisitata per il cinema dal regista Darren Aronofsky. Presenta infatti varie differenze rispetto al racconto della Bibbia e troverete il Noè interpretato da Russell Crowe davvero interessante. film da vedere oggi: Noah Noah, pellicola di ...

Il film consigliato di oggi - sabato 31 marzo : The captive – Scomparsa : Il sabato di Pasqua è ricco di ansia e mistero su Rai 4: il film consigliato per voi nella serata del 31 marzo è il thriller The captive-Scomparsa. La pellicola, del 2014, è interpretata da Ryan Reynolds, che sarà un padre alla disperata e inarrestabile ricerca della figlia Scomparsa. film consigliato: The captive-Scomparsa The captive-Scomparsa (2014) è il film suggerito per stasera, sabato 31 marzo, e andrà in onda su Rai 4 (canale 21) alle ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 30 marzo : Inside out : Vi siete mai chiesti cosa, o meglio, chi c’è nella mente umana? Come sono fatti i ricordi, come agiscono le emozioni? La risposta è nel film consigliato per la serata di venerdì 30 marzo, Inside out! Da non perdere questo capolavoro firmato Disney, un coloratissimo ed emozionante film d’animazione da vedere coi vostri bambini e che, sono sicura, vi farà versare anche qualche lacrimuccia! film da vedere oggi: Inside out Premiato agli ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 29 marzo : Forever young : Stasera Canale 5 ci propone una divertente commedia italiana che parla di quattro moderni giovani d’oggi. Il film consigliato per la serata di giovedì 29 marzo si intitola Forever young: i suoi protagonisti hanno un’età che va dai 48 ai 70 anni e ognuno di loro sembra non voler accettare il tempo che passa, ma riusciranno davvero a rimanere ragazzi per sempre? film da vedere: Forever young Forever young, film suggerito di oggi, sarà ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 28 marzo : La risposta è nelle stelle : Appassionati di storie romantiche? Allora, fazzoletti alla mano, non perdetevi il film consigliato per la serata di mercoledì 28 marzo, La risposta è nelle stelle! In prima visione Rai, la pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, racconta due storie d’amore parallele, differenti ma simili. Più di 70 anni le dividono… per poi unirle profondamente. film da vedere oggi: La risposta è nelle stelle La risposta è ...

Il film consigliato di oggi - martedì 27 marzo : Il miracolo di Fatima : Chi non conosce la storia dei tre pastorelli di Fatima? Questa sera, martedì 27 marzo, Rete 4 trasmetterà il biografico/religioso Il miracolo di Fatima, film consigliato di oggi. La pellicola, di produzione portoghese, ripercorre la vicenda dei tre bambini che nel 1917 assistettero all’apparizione della Vergine Maria, che rivelò loro il segreto che noi tutti conosciamo con il nome di “Segreto di Fatima”. film consigliato: Il ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 26 marzo : Senza tregua 2 : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti (in realtà cominciata tristemente, vista la terribile notizia della scomparsa di Fabrizio Frizzi…). Per gli appassionati di action movie, in prima visione su Rete 4 arriva Senza tregua 2, film consigliato per la serata di lunedì 26 marzo. La pellicola, del 2016, vede protagonista Scott Adkins, attore ed esperto di arti marziali britannico, nei panni di un ex marine al centro di una sanguinosa ...