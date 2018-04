Il festival della Street Photo Milano Quell' Italia raccontata in uno scatto

Volge al termine CaLibro festival della lettura a Città di Castello : il programma delle ultime due giornate : 12 , ARTè, - Economia dell'amore. Incontro con Letizia Pezzali. C on Carolina Coriani e Letizia Vibi. 16 , Museo Burri ex Seccatoi, - Per dirmi che sei fuoco. Ungaretti - Bianco - Burri. Percorso ...

A Milano si celebra il festival della cannabis : Milano torna a puntare i suoi riflettori sul mercato della canapa. Lo farà dal 13 al 15 aprile con la terza edizione del 4.20 Hemp Fest – International cannabis Expo, che sarà ospitata negli 8000 metri quadrati degli East End Studios di via Mecenate: un intero fine settimana aperto al grande pubblico e agli operatori del settore, con incontri, workshop, esposizioni e conferenze interamente dedicate alla regina della manifestazione. ...

festival della Psicologia 2018 - Torino : date e info della IV edizione : In programma conferenze, dialoghi e spettacoli, tutti gratuiti, che hanno l'obiettivo di coinvolgere un pubblico eterogeneo per età, formazione e interessi, offrendo strumenti di approfondimento su ...

W la bici viva. A Feltre dal 5 al 15 aprile il festival dedicato al mondo della bicicletta. Il programma completo : Incontri in librerie e birrerie, gite lungo i fiumi e sui monti, spettacoli in scuole e teatri, e la costituzione di una biblioteca interamente dedicata alla bicicletta in tutte le sue forme. Giovedì ...

Sordella : "Il festival Mirabilia non lascia Fossano ma torna alle origini con il teatro di strada" : A Fossano si ritorna alle origini del teatro di strada con spettacoli a cielo aperto gratuiti. A Busca circo e danza con prevalenza indoor saranno i protagonisti' . Diverse, quindi, le date ...

Dopo il successo della scorsa edizione - torna il Teatro festival : ... torna il Teatro Festival "Città di Custonaci", organizzato dalla Pro Loco di Custonaci: tre spettacoli negli spazi del Teatro di Custonaci in coproduzione con il Comune di Custonaci e tre spettacoli ...

Cinema : Neurofiction - festival delle sfide della scienza : Ogni film introdurrà un tema caldo della scienza: dai trapianti di testa ai pericoli dei robot troppo Intelligenti, dalle manipolazioni della mente alle possibilità di prevedere il crimine. Tra i ...

Seconda intensa giornata giornata di Innovalp 2018 - il festival della Montagna di Tolmezzo : Venerdì 23 marzo si è svolta la Seconda giornata di Innovalp 2018, il Festival della Montagna, a Tolmezzo, cuore della Carnia. Questo Festival sta realizzando l’ambizioso progetto di dare delle risposte significative alle domande di tutti coloro che hanno a cuore la Montagna, il suo presente e il suo futuro. Risposte che si concretizzeranno domani, sabato 24 marzo, con l’ultimo appuntamento per la conclusione del Festival con la presentazione ...

Ottimo avvio per la prima giornata di Innovalp 2018 - il festival della Montagna di Tolmezzo : Una partenza entusiasmante per il complesso programma di Innovalp il Festival della Montagna che, nel cuore della Carnia a Tolmezzo, sta mettendo in scena un acceso confronto sulle opportunità strategiche dello sviluppo del presente e del futuro delle Terre Alte. Fra i tanti momenti di dibattito ecco gli appuntamenti che hanno caratterizzato la giornata di giovedì 22 marzo, oltre alla tavola rotonda organizzata in mattinata da LegaCoop: Sappada ...

Felicità - oggi la giornata internazionale con il 'lancio' del festival della creatività : ... Paesaggio e patrimonio culturale, Salute, Qualità dei servizi, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Ambiente, Ricerca e Innovazione, Istruzione, Politica e istituzioni, Benessere soggettivo, ...

festival della maternità - per raccontarsi senza pregiudizi : Questi i numeri previsti nei tre giorni del Festival: oltre 300 specialisti del settore perinatale presenti 2 spettacoli, proiezione di un film e una video inchiesta, 1 5 laboratori per grandi e ...

festival dei diritti umani a Milano - cinque giorni per parlare della terra : “Una. Per tutti. Non per pochi” : La devastazione della terra provocata dalle azioni dell’uomo. Le conseguenze negative che riguardano già adesso milioni di persone e che rischiano di distruggere il nostro pianeta, “la casa di tutti noi”. Per sensibilizzare i cittadini e offrire diversi spunti di riflessione, fornendo strumenti capaci di leggere la realtà, da martedì 20 marzo a sabato 24 si svolgerà a Milano la terza edizione del Festival dei diritti umani dal titolo “Una. Per ...

festival della CULTURA SCIENTIFICA Al 'Caminiti' di Giardini Naxos dal 21 al 23 marzo : Presenti anche il MIFT,i dipartimenti CHIBIOFARM e Ingegneria e Scienza DELLA terra dell' Ateneo messinese, con i proff. Di Stefano, Serroni, Wanderlingh e tanti altri a cui è affidato anche il ...

festival di psicologia di Torino - la nuova edizione alla scoperta della paura : Diretta dallo psicanalista Massimo Recalcati , la manifestazione organizzata e promossa dall' Ordine degli Psicologi del Piemonte si dipanerà attraverso incontri, conferenze e numerosi spettacoli ...