Il director di NieR | Automata starebbe pensando a una nuova IP e lavorerebbe volentieri a

(Di lunedì 9 aprile 2018) È passato più di un anno dall'uscita die, dopo il lancio del gioco mobile SINoALICE, non sappiamo davvero in che cosa sia impegnato Yoko Taro.Considerando il fatto che molti lo conoscono pere Drakengard, tanti si chiederanno se abbia pensato a nuove IP. A tal proposito è interessante quanto riportato da Dualshockers, che ha esattamente chiesto questo alin occasione del PAX East.Lo sviluppatore ha affermato che, dal momento che normalmente vive giorno dopo giorno, di solito non pensa a quale grande cosa vorrebbe fare in futuro, e non ha una forte motivazione a inventare nuove IP. Eppure, per coincidenza, ultimamente ha voluto pensare proprio a unaIP, e ha iniziato a esaminarla. Detto questo, la natura del progetto è un segreto e, allo stesso tempo, ci sono possibilità che questo non sarà portato a compimento.Read more…