Il Dipartimento di sicurezza degli Stati Uniti creerà un database su giornalisti e

(Di lunedì 9 aprile 2018) (Foto: Getty Images), “top media influencer”, blogger e autori di podcast di successo: tutti finiranno nella lista di 290mila fonti di informazioni da monitorare messa in piedi dal fornitore che sta cercando ilper laInterna(U.S. Department of Homeland Security). A dare la notizia Bloomberg Law, che spiega il funzionamento del sistema: il vincitore del bando dovrà creare per iluncon le fonti di cui sopra, che garantisca una copertura in oltre cento lingue e che consenta una navigazione per criteri di ricerca, in base alla posizione, al tipo di argomento, e via dicendo. Per ogni influencer trovato, serviranno “i dettagli di contatto presenti e ogni altra informazione che potrebbe essere rilevante, incluse le pubblicazioni per cui l’influencer scrive, e una panoramica della copertura ...