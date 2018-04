Il derby della vendetta e dei rimpianti

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : pari il derby della lanterna (31^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi. Siamo nella 31^ giornata: spicca il derby di Genova, Juventus a Benevento mentre la Roma ospita la Fiorentina(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:45:00 GMT)

Sampdoria-Genoa 0-0 - derby della Lanterna senza gol : Niente gol nel derby della Lanterna. Attacchi sterili, meglio le difese. Poche occasioni e un paio di proteste in area doriana per presunti rigori pro Genoa. Giampaolo ci prova di più ma senza ...

Serie A : scatta l'ora del derby della lanterna. Alle 20 : 45 Sampdoria-Genoa : In streaming sarà disponibile, sempre per gli abbonati, sui portali Sky Go e Premium Play . SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK , TWITTER E TELEGRAM SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E ...

Tra rimpianti europei e derby della Lanterna. Il sabato nel pallone : BENEVENTO-JUVENTUS , sabato ore 15, arbitro Pasqua di Tivoli, Spagna/1 Martedì sera la Juventus ha provato in Champions quello che, probabilmente, proverà il Benevento con lei in campionato. Tanta e ...

Calcio amarcord - Milito padrone del derby della Lanterna - rivivi Sampdoria-Genoa 0-1 del 2008 : La sfida fra le due squadre di Genova decisa da un gol del Principe, ma la Samp protesta contro l'arbitro Farina

Serie A/ Il derby della Madonnina : una lezione dantesca - due svarioni di Icardi - nessun gol : ALFREDO MARIOTTI commenta il derby della Madonnina, pareggiato senza reti con due colossali errori di Icardi sotto porta. I nerazzurri avvicinano così la qualificazione alla Champions League(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:00:00 GMT)

derby della Madonnina numero 168 finisce in parità : La sfida Champions finisce con un pareggio. Tuttavia per l’Inter è un risultato che vale doppio e per il Milan

L'Inter spreca - il Milan ringrazia : finisce 0-0 il derby della Madonnina : Il Milan di Gennaro Gattuso e L'Inter non si fanno male nel tanto atteso derby della Madonnina che si sarebbe dovuto disputare lo scorso 4 marzo. I nerazzurri hanno condotto la partita dal primo all'...

Serie A - derby della Madonnina : probabili formazioni di Milan-Inter : La partita inizierà alle 18:30 e sarà trasmessa su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 o Premium Sport 2 , in streaming su SkyGo o Premium Play . Dopo la sconfitta subita a Torino contro la Juventus per 3 a 1,...

Milan-Inter in tv - orario e programma del derby della Madonnina. Si recupera il 27° turno di Serie A : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' 4 APRILE: 18.30 Milan-Inter ...

Milan-Inter in tv - orario e programma del derby della Madonnina. Si recupera il 27° turno di Serie A : Mercoledì 4 aprile alle ore 18.30, allo stadio San Siro, sarà il giorno della Stracittadina di Milano tra Inter e Milan, match valido per la 27esima giornata di Serie A che recupererà il turno infrasettimanale non disputatosi per la scomparsa improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Vi saranno in palio punti pesanti per il piazzamento in zona Champions League per entrambe le compagini. I nerazzurri aspirano al terzo posto mentre i ...

Milan-Inter - le probabili formazioni del derby della Madonnina 2018 : Allora probabilmente questo big match avrebbe avuto un significato ancora maggiore nell'economia del campionato, mentre adesso rappresenta l'ultima speranza rossonera per prendere il treno che porta ...

Serie B - derby Venezia-Cittadella : per i bookie Inzaghi avanti a 2 - 30 : TORINO - Lagunari dati per favoriti nel derby tra il Vicenza e il Cittadella in programma domani pomeriggio, alle 18. Gli uomini di Pippo Inzaghi sono alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta dell'...

Biglietti Milan-Inter (4 aprile) : come acquistare i tickets per il derby della ventisettesima giornata di Serie A : Cambio di programma obbligato per il Derby di Milano. La sfida tra Milan ed Inter, che si sarebbe dovuta disputare il 4 marzo, e valida per la ventisettesima giornata di Serie A, è stata spostata a mercoledì 4 aprile a causa del tragico lutto per la morte di Davide Astori. Le due squadre arrivano in situazioni opposte a quelle dell’andata, quando vinsero i nerazzurri per 3-2. Il Milan è stato rigenerato dalla cura di Gennaro Gattuso ed ora è ...