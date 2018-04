Il consigliere regionale M5S Davide Barillari | Zingaretti non è Renzi | con lui la

La Spezia - turbativa d’asta e corruzione : 11 arresti della Guardia di Finanza. Ai domiciliari ex consigliere regionale Fi : Un dirigente dell’Asl 5 della Spezia e due dirigenti e un rappresentante di una multinazionale specialista in apparecchiature ospedaliere sono stati arrestati dalla Guardia di finanza della Spezia nell’ambito di una inchiesta per turbativa d’asta. Oltre ai quatro arresti in carcere sono state eseguite altre sette ordinanze di custodia ai domiciliari. Al dirigente Asl sono contestati i reati di corruzione, concussione, turbativa d’asta, ...

Matera - consigliere regionale arrestato per stalking rischia sospensione dalla carica : Sarà avviata la procedura di sospensione per il consigliere regionale Paolo Castelluccio , ex Forza Italia, ora Noi con l'Italia, arrestato con le accuse di atti persecutori, violenza privata e porto ...

Elezioni - non conquista il seggio per il Parlamento con il centrosinistra ma diventa consigliere regionale con i voti del centrodestra : Dentro Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia, fuori Maria Tripodi di Forza Italia. I riconteggi della Corte d’Appello hanno fatto scattare un seggio in Calabria per il partito di Giorgia Meloni togliendolo a Forza Italia. Fin qui tutto rientra nella normale procedura elettorale per le politiche. La novità è che Fausto Orsomarso lascerà il Consiglio regionale e al suo posto entrerà Giacomo Mancini, primo dei non eletti, nel 2014, quando insieme ...

Riflessioni post-elettorali del consigliere regionale Mario Olivieri : Il costante richiamo alla politica dell'ascolto verso i bisogni della cittadinanza, e del confronto all'interno della maggioranza del governo Regionale che il sottoscritto ha cercato di ricordare in ...

Il commento post voto del consigliere regionale Gianni Liviano : Il centrosinistra va ripensato ma, prima ancora del centrosinistra va ripensata la politica che, quando perde la morale e la proposta educativa, diventa, chiunque vinca, luogo senza regole e quindi ...

Caso restituzioni M5s - spunta anche il consigliere regionale in Emilia Gianluca Sassi : Non solo i parlamentari, anche i consiglieri regionali tra i 5 stelle che hanno truffato sulla restituzione dei rimborsi al fondo per la piccola e media impresa. Mentre si attendono nuove comunicazioni sul blog delle Stelle in merito ai nuovi morosi individuati grazie alle verifiche dello staff, dall’Emilia Romagna arriva la conferma che il consigliere regionale Gian Luca Sassi è tra i presunti irregolari. A confermarlo è stato questa ...

Elezioni - lo strano caso del biglietto di Renzusconi con la partita iva del consigliere regionale M5s : E la capolista del listino Pd per la Camera in Umbria prosegue : 'In campagna elettorale gli spettacoli di un giornalista ospite fisso a La7 li organizza un partito politico?'. Basta questo. L'ex ...

Napoli - corruzione e voto di scambio : coinvolto consigliere regionale : Scoppia una nuova bomba politica in Campania nel pieno della campagna elettorale. I detonatori, come purtroppo spesso accade, sono corruzione e voto di scambio. Come riportato da Repubblica infatti, gli uomini dello Sco di Napoli e della Polizia di Stato stanno perquisendo gli uffici della Sma, SPA in house della regione Campania che si occupa di risanamento ambientale, bonifiche e depurazione. Insomma, un bel pezzo del ciclo dei rifiuti. ...