Il ciclista Michael Goolaerts è morto per infarto Tragedia alla Parigi-Roubaix

Morto il ciclista Michael Goolaerts : caduto durante la Parigi-Roubaix - arresto cardiaco fatale [VIDEO] : Morto il ciclista belga Michael Goolaerts, caduto a terra nel secondo settore di pavé fra Viesly e Briastre alla Parigi–Roubaix: il 23enne è rimasto vittima di un arresto cardiaco, finendo poi a terra. Dopo essere stato soccorso a bordo strada, rianimato con il defibrillatore, era stato portato in ospedale in elicottero, e si è spento all’ospedale di Lilla. Goolaerts non sarebbe rimasto vittima di una caduta ma di un malore e di un ...

