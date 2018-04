Il capo della Scientifica | Vittorio Rizzi | ' Da via Poma a Emanuela Orlandi | oggi avremmo

Napoli : preso il capo della baby gang che ferì Arturo : Il terzo componente della banda ha 15 anni. Anche lui, come gli altri, ha parenti pregiudicati. Affrontano vittime innocenti per imporre la loro supremazia nei quartieri -

In cella l'ex capo - vicino al Pd - della finanziaria piemontese Parte l'attacco del Movimento : Quei posti sono sempre stati frutto di lottizzazione politica e ora questo atteggiamento deve finire». Il gruppo M5S in Regione ha perfezionato l'attacco, chiedendo una Commissione d'inchiesta su ...

Almeno 45 mila persone hanno manifestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del capo della polizia : Giovedì 5 aprile più di 30 mila persone hanno manifestato a Bratislava, in Slovacchia, per chiedere le dimissioni del capo della polizia Tibor Gaspar. Ci sono stati cortei e proteste anche in diverse altre città del paese: in tutto si The post Almeno 45 mila persone hanno manifestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del capo della polizia appeared first on Il Post.

Reggio Calabria - blitz nella notte : arrestato Giuseppe Pelle - capo strategico della ‘Ndrangheta : L'uomo si nascondeva in un'abitazione isolata e semi irraggiungibile a Condofuri: nel blitz impiegati 50 uomini della polizia. Il boss si è arresto senza opporre resistenza.Continua a leggere

Blitz della notte a Condofuri : arrestato il boss Giuseppe Pelle - capo strategico della 'Ndrangheta : Pelle era nascosto in una abitazione isolata in una zona impervia alle porte del paese in provincia di Reggio Calabria

Josep Trapero - ex capo della polizia catalana - è stato incriminato per sedizione e organizzazione criminale : L’Audiencia Nacional, alto tribunale spagnolo con sede a Madrid, ha rinviato a giudizio Josep Lluís Trapero, l’ex capo della polizia catalana (i Mossos d’Esquadra), con l’accusa di sedizione e organizzazione criminale. Le accuse si riferiscono alla presunta passività della polizia The post Josep Trapero, ex capo della polizia catalana, è stato incriminato per sedizione e organizzazione criminale appeared first on Il Post.

E’ morto Arrigo Petacco - ex direttore della Nazione e divulgatore di storia. L’ultimo libro su caporetto pochi mesi fa : E’ morto nella sua casa di Porto Venere (La Spezia) all’età di 89 anni Arrigo Petacco. Giornalista, saggista, storico e sceneggiatore italiano è stato tra l’altro direttore del quotidiano La Nazione di Firenze e del mensile Storia Illustrata. Il suo ultimo lavoro Caporetto, scritto insieme all’ex giornalista dell’Unità Marco Ferrari, è uscito pochi mesi fa. Lascia le figlie Carlotta, consulente editoriale, e Monica, caporedattore del ...

Nozze Meghan e Harry - ecco quanto costerà il vestito della sposa. La cifra è da capogiro ma - a quanto pare - non soddisfa completamente la Markle che “ambiva” ad altro. E la “colpa” - non ci crederete - è di Kate Middleton… : Il matrimonio dell’anno – quello di Meghan Markle e del principe Harry, ovviamente – è alle porte e ormai non si parla d’altro. È talmente argomento di gossip che è passata anche in secondo piano la terza gravidanza di Kate Middleton che potrebbe dare alla luce il terzo Royal baby da un momento all’altro. L’arrivo di Meghan a Buckingham Palace ha stravolto gli equilibri. Se prima la numero uno era Kate, ora la bella moglie di Williams deve fare ...

'2001 : Odissea nello spazio' - il capolavoro di Kubrick che predisse l'evoluzione della razza umana : 3 aprile 1968: dopo tre mesi di isolamento totale nella sua casa-laboratorio di Abbots Mead, in aperta campagna ma non lontano da Londra, Stanley Kubrick presentò al pubblico e alla critica il suo ...

Csm avvia indagine sulla morte dell'ex capo della comunicazione Mps : Davide Rossi, precipitò dalla finestra di palazzo Salimbeni nel 2013. La vicenda riguarda i presunti festini a cui avrebbero partecipato magistrati e imprenditori, al centro di un'inchiesta de 'Le ...

Napoletani scomparsi in Messico : ecco la telefonata tra il narcos e il capo della polizia : Una telefonata tra il capo della polizia di Guadalajara e un criminale della zona rivela nuovi terribili e oscuri scenari sulla scomparsa dei tre Napoletani in Messico. Nell'intercettazione diffusa ...

Cala il sipario sul campionato 2017-18 : Brinda il Real Taormina - Mirko Merlino capocannoniere. Numeri - statistiche e curiosità della ... : Nessuna sorpresa nell'ultima giornata del campionato di Serie D maschile di calcio a 5 del Comitato di Messina. Le 18 giornate del Girone B hanno dato il "responso finale" della stagione sportiva 2017-...

Il capolavoro della Giunta Sala : il barcone dei migranti arriverà in pieno agosto - con la città deserta : ... con le strade deserte e un grande piano per il trasferimento che come anticipato ieri da Repubblica ricorderà la task force che tredici anni fa ha scortato al museo della Scienza e della Tecnica il ...