“Identica alla ex” Chi è la nuova fiamma di Brad Pitt Il gossip è esploso | non solo

(Di lunedì 9 aprile 2018)e Angelina Jolie, le ultime indiscrezioni li davano così: lui in astinenza da sesso, lei con una. Separati da settembre 2016, in questi mesihanno travolto i due divi., si mormorava qualche settimana fa, avrebbe detto addiocompagnia femminile per un po’. Il termine finale del fioretto è il 18 dicembre prossimo e la data non sarebbe affatto casuale. Quel giorno l’ex marito di Angelina spegnerà 55 candeline. Motivo di questa decisione? “si sta davvero mettendo in regola – ha rivelato una fonte informata al Sun – Si sta preparando, sta mangiando in modo sano e ha eliminato gli alcolici. È stato in coppia per quasi tutta la sua intera vita adulta. Ora che è single, sta facendo cose che in precedenza non era in grado di fare”. Angie, invece, frequenterebbe Garrett Hedlund, 33 anni e anche lui attore, sostiene ...