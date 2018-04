I recenti sondaggi politici elettorali | Aprile 2018

Blastingnews

(Di lunedì 9 aprile 2018) 3 Recentemente l'istituto Tecnè ha realizzato uno sullo stato attuale dell'elettorato italiano. L'intesa Movimento 5 Stelle - Lega trova un largo consenso, sia tra gli elettori delle due forze politiche in questione, che tra i sostenitori di Forza Italia e PD! Ad oggi per l'istituto il 56% dei votanti Movimento 5 Stelle appoggia l'asse M5S-Lega VIDEO, come anche il 55% dei sostenitori della Lega. L'accordo non dispiacerebbe neanche al 18% degli elettori di Forza Italia e al 10% di quelli di Dem. Per ovvi motivi una larga fetta degli elettori del PD auspicherebbe un governo tecnico il 39%, mentre quelli dei Dem vorrebbero un'alleanza con il M5S il 34%. Se si votasse oggi Le intenzioni di voto riportano una realta' alquanto nota a tutti: entrambe le forze politiche uscite dominatrici dalle ultime elezioni del 4 marzoincrementerebbero le loro ...