I nuovi iPhone 8 e 8 Plus rossi

APPLE EDUCATION - COSA ASPETTARCI DALL'EVENTO?/ Si pensa ai nuovi iPhone X “economici” : APPLE EDUCATION, COSA ASPETTARCI DALL'EVENTO? Questa sera, dalle ore 17:00, andrà in scena un evento in quel di una scuola superiore di Chicago, organizzato dalla nota casa di Cupertino(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:48:00 GMT)

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ nuovi test : iPhone X è più potente e veloce : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono stati sottoposti da AnandTech ad alcuni test per mettere alla prova le loro capacità di elaborazione. I Nuovi modelli battuti da iPhone X.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:55:00 GMT)

Apple - saranno tre i nuovi iPhone. E arriva un modello Plus (o Pro) : In arrivo tre dispositivi, di cui uno il più grande di sempre con un display da 6.2 pollici. Dalle dimensioni sostanzialmente identiche all'attuale iPhone X ma...

APPLE/ Tre nuovi iPhone in autunno : maxi schermo e modello low cost : Il prossimo autunno APPLE potrebbe lanciare tre nuovi iPhone: un modello con max schermo, una nuova versione dell'iPhone X e un modello più economico.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:45:00 GMT)

Rivoluzione in casa Apple - il colosso punta a tre nuovi smartphone tra cui iPhone gigante : Tre nuovi smartphone entro la fine di quest'anno, incluso l'iPhone più grande di sempre, già considerato dagli esperti del settore una sorta di phablet. Stando alle indiscrezioni riportate da fonti ...

Conviene acquistare un iPhone X ricondizionato su Grossoshop? Tra nuovi prezzi e recensioni : Ci sarebbero tantissime considerazioni da fare in questo periodo per quanto riguarda l'iPhone X. Il device attira, è vero, ma evidentemente il prezzo di partenza rappresenta un ostacolo insormontabile anche per i fedelissimi della mela, al punto che in tanti stanno ricorrendo ad uno store chiamato Grossoshop. Ecco perché oggi ho cercato di approfondire la questione, andando oltre la semplice constatazione che il device non ha avuto l'impatto ...