ilfattoquotidiano

: I matti siete voi, la controversa unione tra teatro e disturbo psichiatrico - TutteLeNotizie : I matti siete voi, la controversa unione tra teatro e disturbo psichiatrico - Cascavel47 : I matti siete voi, la controversa unione tra teatro e disturbo psichiatrico - ultimastanza : Ore 00,53 Secondo mio modestissimo parere, siete tutti matti. Ma proprio tutti tutti. -

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Andare oltre le attività cosiddette ‘riabilitative’ di tipo espressivo, dove la persona acquista competenze artistiche che, anche ammesso che siano effettivamente apprezzabili, non fanno recuperare il terreno perduto rispetto agli altri”. Sono le lucidissime parole, politiche, rivendicative, dei soci di Nessuno Resti Indietro, associazione bolognese di utenti del Dipartimento di Salute Mentale. I, per intenderci. Che sono molto più disincantati di chi, in un’ottica in buona fede a volte perfino apprezzabile, finanzia iniziative che conducono, continua l’associazione nella sua presentazione, a una “cronicizzazione addolcita, cioè governata verso esiti ritenuti accettabili”. Una cronicizzazione non solo del, ma anche delle attività volte ad addolcirlo. Attività consone a una rappresentazione accettabile e appropriata del malato. Una cronicizzazione ...