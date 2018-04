tg24.sky

: Giudici di #Milano restituiscono a #Corona 1,9 milioni di euro - Agenzia_Ansa : Giudici di #Milano restituiscono a #Corona 1,9 milioni di euro - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Giudici di #Milano restituiscono a #Corona 1,9 milioni di euro - PaoloX68 : RT @pirata_21: I giudici di #Milano restituiscono a Fabrizio #Corona 1,9 milioni. “Ehi scusa ti sono caduti questi dalla tasca”. -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Restituire a1,9di euro. Questo quanto disposto dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di. Al'ex fotografo dei vip erano stati sequestrati in tutto 2,6di euro: erano stati trovati in parte in Austria e in parte in un controsoffitto. Il Tribunale ha stabilito che quelle somme sono state "lecitamente guadagnate" e quindi ha deciso di trattenere solo la parte delle imposte non versate.Ihanno disposto, invece, la confisca della casa dima, come chiarito dal legale Ivano Chiesa, non hanno ravvisato che sia attualmente socialmente pericoloso.