I font ispirati alle calligrafie dei grandi musicisti

(Di lunedì 9 aprile 2018) Un grafologo potrebbe passare ore e ore a studiare le loro. Talvolta rapide, nervose, appena comprensibili; in altri casi più morbide, arrotondate, precisissime. Sono gli stili di scrittura deicantautori del Novecento, che ora, grazie a un progetto coordinato da Nicolas Damiens e Julien Sens, possono essere scaricati gratuitamente e utilizzati comeper comporre i propri capolavori. O anche solo per dare un nuovo tocca a un qualche banalissimo documento digitale, ovviamente. Ecco allora ildedicato a David Bowie, suggestivo nel suo essere a cavallo tra la grafia di un adolescente e quella di un genio in perenne dissidio interiore. O quello ispirato a Kurt Cobain, spezzettato, rimarcato, quasi simbolico e dalla fortissima tensione emotiva. E poi ancora John Lennon, Leonard Cohen e Serge Gainsbourg. Potete sfogliare i caratteri in questione direttamente nella ...