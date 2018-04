I due giorni più lunghi | in diretta streaming | di Mark Zuckerberg

Parma - muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre : aperta inchiesta : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'...

due giorni di musica - e non solo - - il 29 e 30 aprile - in cinque angoli diversi della Sardegna : Alghero - Nuoro - Barumini - le isole dell'... : Così la terra dei nuraghi celebra l'International Jazz Day, l'appuntamento annuale del 30 aprile promosso dall'UNESCO, l'Agenzia dell'Onu per l'Educazione, la Scienza e la Cultura: una giornata ...

Parma - bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre alta : aperta inchiesta : Il piccolo aveva febbre alta da due giorni, poi è peggiorato improvvisamente: quando i genitori sono arrivati all'ospedale Maggiore di Parma era già deceduto. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine, in cui non risulta ancora nessun indagato, per fare chiarezza sulla vicenda.Continua a leggere

Parma - morto bimbo di 18 mesi dopo due giorni di febbre alta/ La Procura ha aperto un’inchiesta : Parma, morto bimbo di 18 mesi dopo due giorni di febbre alta: la Procura ha aperto un’inchiesta. E’ avvenuto nella giornata di mercoledì, con il piccolo giunto in arresto cardiaco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre - aperta inchiesta a Parma - : Il fascicolo di indagine è un atto dovuto per chiarire quanto successo. Il bimbo non aveva problemi o patologie particolari, non c'erano segni di violenza sul corpo. È arrivato all'ospedale Maggiore ...

Parma - bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'...

Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre - aperta inchiesta a Parma : Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre, aperta inchiesta a Parma Il fascicolo di indagine è un atto dovuto per chiarire quanto successo. Il bimbo non aveva problemi o patologie particolari, non c’erano segni di violenza sul corpo. È arrivato all’ospedale Maggiore in arresto cardiaco Parole chiave: ...

Bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre - aperta un'indagine : A soli 18 mesi è morto dopo due giorni di febbre alta. La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso del...

Bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'...

Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre : aperta un'inchiesta : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'ospedale Maggiore della città emiliana. Da un paio di giorni aveva un po' di febbre e quando è arrivato al pronto soccorso era in arresto cardiaco. Lo riferisce la Gazzetta di Parma.Il fascicolo è un atto dovuto per chiarire i ...

Muore a 18 mesi dopo due giorni di febbre : aperta inchiesta : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all’ospedale Maggiore della città emiliana. Da un paio di giorni aveva un po’ di febbre e quando è arrivato al pronto soccorso era in arresto cardiaco. Lo riferisce la Gazzetta di Parma. Il fascicolo è un atto dovuto per chiarire i contorni di ...

Una voragine ogni due giorni : Roma capitale della fragilità : Una metropoli in cui si registrano 383 fenomeni franosi e ogni due giorni si apre una voragine stradale, circa 700 chilometri di vie d’acqua giacciono in stato di grave degrado e 250 mila abitanti vivono con il timore di finire sotto un’alluvione, più del 10 per cento delle golene fluviali sono cementificate e giacciono 22 relitti di barche affonda...

due giorni dedicati al teatro - concerti e cinema. Inaugurazione del parco dei Messapi : ... fra la primavera e l'autunno 2018 prevede una serie di iniziative legate all'archeologia, allo sport, al teatro, alla musica e al tempo libero in genere, allo scopo di garantire una fruizione ...

Una due giorni nel segno del sassofono : ... alla riparazione e al restauro del proprio strumento che diventa compagno di vita, quella particolare "téchne", in cui la scienza sposa l'arte. Come non innamorarsi di quelle linee curve e sinuose, ...