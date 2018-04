I contratti dei calciatori | c’è un nesso tra durata degli accordi e successi del club?

Anac : 'Preliminare di Fabio Fazio non è conforme a codice contratti' - delibera trasmessa alla Corte dei Conti : La non conformità al codice dei contratti della stipula da parte della Rai del contratto preliminare con Fabio Fazio è contestata dall'Anac nella delibera sulla trasmissione Che Tempo Che Fa, ...

Corte dei Conti : nuovi contratti agli statali troppo alti - bocciata la riforma Video : Dopo quasi 10 anni di attesa e dopo lunghe e farraginose trattative, tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione hanno un nuovo #contratto: tra dicembre 2017 e febbraio 2018 tutte le piattaforme di #rinnovo per ogni singolo comparto sono state chiuse positivamente. nuovi contratti con nuove regole di lavoro ma soprattutto, con aumenti salariali da troppo tempo fermi ed arretrati per il biennio 2016-2017 che è quello da cui parte il nuovo ...

Corte dei Conti : nuovi contratti agli statali troppo alti - bocciata la riforma : Dopo quasi 10 anni di attesa e dopo lunghe e farraginose trattative, tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione hanno un nuovo contratto: tra dicembre 2017 e febbraio 2018 tutte le piattaforme di rinnovo per ogni singolo comparto sono state chiuse positivamente. nuovi contratti con nuove regole di lavoro ma soprattutto, con aumenti salariali da troppo tempo fermi ed arretrati per il biennio 2016-2017 che è quello da cui parte il nuovo ...

Via libera al rinnovo dei contratti per oltre un milione di dipendenti pubblici : aumenti in arrivo : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici del comparto Istruzione e Università approvato lo scorso febbraio. Ora la bozza di accordo passerà alla Corte dei Conti per il via libero definitivo.Continua a leggere

Lavoro : calo dei contratti a tempo indeterminato : Dalle tabelle presente in una nota congiunta sull'occupazione da parte di Istat, Inail, Anpal e Ministero del Lavoro emerge che nel 2017 il numero di contratti a tempo indeterminato è diminuito rispetto al biennio precedente ed è tornato ai livelli del 2014. È una conseguenza della fine degli effetti positivi degli incentivi contributivi.In particolare, nel 2017 le attivazioni a tempo indeterminato e le trasformazioni in rapporto di Lavoro ...

RIFORMA PENSIONI/ La beffa nel rinnovo dei contratti scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. La beffa nel rinnovo del contratto della scuola. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 marzo(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 17:54:00 GMT)

Boom dei contratti a chiamata : +188 - 7% Interinali più dei tempo indeterminato Bene le assunzioni di giovani - +14 - 6%

Perché in Europa i social hanno cambiato i contratti dei consumatori : (Foto: Fotogramma) Per Facebook, Twitter e Google+ cambiano le condizioni contrattuali in Europa. I tre colossi del web hanno modificato una serie di trattamenti verso i consumatori per rispettare le regole dell’Unione europea, anche se i cambiamenti non soddisfano in toto le richieste di Bruxelles. Gli utenti si vedranno riconosciuto il diritto di recedere da un acquisto online e, più in generale, tutti i diritti dettagliati dalle norme ...

contratti STATALI/ Madia - “ok rinnovo Vigili del Fuoco” : Corte dei Conti dà via libera agli aumenti : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 9 febbraio 2018: Ministro Madia, "ok a rinnovo per Vigili del Fuoco". Corte dei Conti dà il via libera agli aumenti stipendiali, e sulla Scuola...(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 04:18:00 GMT)

SETTIMANA LAVORATIVA DI 28 ORE/ La rivoluzione dei contratti iniziata in Germania : Per ora limitato al Baden-Wuerttenberg, l’accordo raggiunto ieri sul contratto di lavoro dei metalmeccanici è decisamente rivoluzionario. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 08:36:00 GMT)SPILLO/ Contratto di schiavismo, i nuovi deliri dei "poteri forti" sui media, di G. PassaliSPILLO/ Privatizzazioni, la marcia indietro inglese impossibile in Italia, di S. Luciano

Rinnovi definiti per Allan e Chiriches : si attende la stampa dei contratti : Nell’ambiente napoletano da tempo si discute dei Rinnovi che ancora non arrivano a calciatori come Allan e Chiriches. Mentre il primo si mette continuamente in mostra con prestazioni da fuoriclasse assoluto, il secondo rappresenta una silenziosa garanzia tattica per mister Sarri. L’allenatore del Napoli, infatti, si fida quasi esclusivamente di lui come opzione per sostituire Raul Albiol o Kalidou Koulibaly, qualora ve […] L'articolo ...

