I consumatori contro YouTube | Raccoglie i dati sui bambini

(Di lunedì 9 aprile 2018) Una coalizione di 23 gruppi in difesa dei, della privacy e dei minori, ha presentato un esposto alla Federal Trade Commission americana (la Commissione federale per il commercio) accusandodi violare una legge sul diritto alla privacy dei. Secondo le associazioni, la piattaforma di condivisione video (di proprietà di Google) ha raccolto e tratto profitto dalle informazioni personali di, sebbene l'accesso alla piattaforma sia formalmente consentito solo dai 13 anni in su. Secondo l'esposto,avrebbe dovuto ottenere il consenso dei genitori prima dire informazioni susotto i 13 anni, come richiesto da una legge federale, il Children's Online Privacy Protection Act. Secondo i termini di servizio di, i visitatori devono avere almeno 13 anni e accettare la sua policy sulla privacy e sulla raccolta di informazioni per ...