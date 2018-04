Huawei P8 Lite 2017 a prezzo sottocosto | 139 euro in un famoso volantino

Huawei P10 Lite a prezzo sottocosto : a meno di 200 euro da metà aprile 2018 : Huawei P10 Lite sarà disponibile a prezzo sottocosto a partire dalla metà di aprile 2018: ecco quanto costerà in nel noto volantino nazionale di Carrefour.Segnaliamo a tutti coloro che hanno un budget di spesa non particolarmente elevato, intorno ai 200 euro, che a partire dal 11 aprile 2018 (e fino al 20 dello stesso mese) potranno acquistare a prezzo sottocosto l’Huawei P10 Lite.Huawei P10 Lite a prezzo sottocosto: ecco le condizioni del ...

Hard Reset Huawei P20 Lite come resettare telefono Android : Huawei P20 Lite come Resettarlo usando il menu' delle impostazioni Android oppure usando il menù della recovery Tutto quello che serve sapere per fare un Hard Reset Huawei P20 Lite.

Riesumato Huawei P9 Lite Vodafone con aggiornamento B342 : le novità aggiunte : Emergono interessanti segnalazioni oggi 9 aprile per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P9 Lite, almeno per quanto riguarda la versione brandizzata Vodafone. A partire da questa mattina, infatti, sarà possibile toccare con mano l'aggiornamento B342, ovviamente ottimizzato su Android Nougat e utile per andare incontro ad un pacchetto software che porterà con sé la patch per la sicurezza di marzo. Un passo in avanti apprezzabile ...

Gran ritorno aggiornamento B197 su Huawei P8 Lite 2017 : OTA per tutti : Finalmente l'aggiornamento B197 su Huawei P8 Lite 2017 è per tutti gli esemplari no brand dello smartphone. Il pacchetto circondato da un alone di mistero nelle scorse settimane per una sua prima distribuzione e poi per un presunto blocco nel rilascio, è ricomparso via OTA per una diffusione che questa volta dovrebbe essere "globale" e senza limiti. Un nuovo passo deciso in avanti per lo smartphone dunque che si attendeva pure da tempo. Breve ...

Huawei P8 Lite 2017 : con l’aggiornamento Android Oreo ci sarà pure Treble : Huawei P8 Lite 2017 quando riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 molto probabilmente verrà pure attivato il supporto Treble: ecco i dettagli.Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato a suo tempo o di recente un Huawei P8 Lite 2017: il prossimo importante aggiornamento porterà interessanti novità.Infatti il P8 Lite 2017 è nella lista dei dispositivi Huawei che riceveranno entro la fine del 2018 l’aggiornamento ad ...

In anteprima Oreo su Huawei P8 Lite 2017? Dove scaricare il firmware beta : Oreo su Huawei P8 Lite 2017 è sempre più realtà: nella giornata di ieri abbiamo riportato l'ottima notizia relativa alla prima beta di Android 8.0 per il device in Cina che si accompagna pure al Project Treble. Ciò, oltre a darci conferma del prossimo aggiornamento previsto per il telefono anche in Europa, permette ai più intrepidi possessori del telefono di avere la possibilità di testare l'update in anteprima, non senza effettuare alcune ...

Huawei P9 Lite nuovo aggiornamento firmware ad inizio aprile 2018 : le novità : Huawei P9 Lite sta ricevendo nelle ultime ore un nuovo aggiornamento firmware: ecco le novità di inizio aprile 2018 per questo smartphone.Se possedete un Huawei P9 Lite vi segnaliamo che l’azienda cinese nelle ultime ore ha iniziato a rilasciare un aggiornamento firmware per i dispositivi venduti in Italia.Più nello specifico stiamo parlando del nuovo firmware seriale VNS-L31C432B407 destinata alla Build B407 del P9 Lite.Continue reading ...

Risolvere i problemi di memoria per Huawei P9 Lite : spostiamo le app su memoria esterna : In questi mesi si sono susseguite le segnalazioni da parte di utenti che hanno riscontrato problemi di memoria interna con il proprio Huawei P9 Lite. Limitate le capacità di quello che ancora oggi possiamo definire uno smartphone molto popolare in Italia, al punto che in passato vi abbiamo consigliato l'utilizzo di un'app per provare a spostare le applicazioni su una memoria esterna. La guida in questione venne apprezzata parecchio, al punto da ...

Huawei P8 Lite 2017 supporta Project Treble con Android 8.0 Oreo : L'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Huawei P8 Lite 2017, venduto in alcuni paesi come Honor 8 Lite, porta anche il supporto a Project Treble, che permette di installare senza problemi custom ROM derivate dall'AOSP. L'articolo Huawei P8 Lite 2017 supporta Project Treble con Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Oreo su Huawei P8 Lite 2017 e supporto al project Treble insieme : doppia bella notizia : L'aggiornamento Oreo su Huawei P8 Lite 2017 porta con se definitivamente anche il supporto al project Treble, non ci sono più dubbi. La notizia proviene da un accurato approfondimento della community XDA-Developers la quale ha esaminato il firmware beta di Android 8.0 già in distribuzione in Cina per il modello Honor 8 Lite, di fatto la versione asiatica dello smartphone molto diffuso anche da noi. Da qui la lieta novella dell'adesione al nuovo ...

Huawei P9 Lite riceve in Italia le patch di sicurezza di marzo : Huawei P9 Lite riceve - a dire il vero, un po' a sorpresa - le patch di sicurezza di marzo 2018 rilasciate da Google anche in Italia. Allora siete già pronti a scaricare l'aggiornamento per il vostro smartphone? L'articolo Huawei P9 Lite riceve in Italia le patch di sicurezza di marzo proviene da TuttoAndroid.

In orbita Huawei P8 Lite 2017 : rilasciato l’aggiornamento B198 per PRA-LX1 : Il motore di Huawei P8 Lite 2017 sta di nuovo aumentando di giri: dopo la conferma da parte della divisione britannica del brand cinese circa la futura, speriamo prossima, disponibilità dell'aggiornamento Oreo, rimasto un po' in ghiaccio fino a questo momento per effetto dei continui andirivieni che l'hanno visto protagonista nelle ultime settimane, soprattutto per via delle risposte contradditorie di alcuni operatori telefonici, che hanno ...

Huawei P20 Lite bloccare chiamate indesiderate : Siete continuamente disturbati da chiamate dei call center sul telefono Android ? Ecco come bloccare definitivamente le chiamate indesiderate.