“Ho letto | sono nauseata” Lo sfogo della Santarelli Da mesi Elena combatte per la vita

caffeinamagazine

: @petergomezblog Ma dai... Ho letto l’articolo ed è meglio del tuo tweet, Peter: la “spiegazione” che citi è ridicol… - annamasera : @petergomezblog Ma dai... Ho letto l’articolo ed è meglio del tuo tweet, Peter: la “spiegazione” che citi è ridicol… - ThomasOfficial : Ho letto molti dei vostri commenti e mi riempie di gioia leggere che siete felici per me?? Io mi sto già preparando… - francescodelu11 : gentile @patneg67 mi rallegro che indirettamente ho contribuito al suo piacere, ma ha anche letto la mia risposta… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) La malattia di Nadia Toffa ha fatto preoccupare i tantissimi fan delle Iene. L’amata conduttrice, come sappiamo, ha avuto momenti molto difficili, ma poi aveva detto che tutto era tornato più o meno alla normalità, ma che il percorso di guarigione era ancora in corso. E infatti, la conduttrice domenica 8 aprile ha disertato lo show. A comunicare la sua assenzastati i suoi colleghi Nicola Savino, Giulio Golia e Andrea Agresti. Nadia si sta curando e la strada è difficile. Inoltre, in concomitanzanotizia data dai colleghi, sulla pagina ufficialetrasmissione Mediaset è apparsa anche la spiegazioneToffa stessa: “Negli ultimi giorni ho fatto delle cure che mi hanno provata un bel po’ e quindi mi tocca saltare la puntata di questa domenica”. Immediatamente i fangiornalista siprecipitati a scrivere commenti di incoraggiamento, ma anche di ...