History Now | il nuovo ciclo di documentari firmato History | da oggi | 9 aprile 2018

History Now - documentari sui temi di attualità che stanno segnando la nostra epoca : La storia non è solo passato. La storia è anche il racconto del presente. Da aprile History lancia il ciclo History Now: una volta al mese il canale 407 di Sky presenterà uno speciale in anteprima italiana dedicato ai quei temi di strettissima attualità che stanno rivoluzionando la nostra vita: dal terrorismo islamico all’ambiente, dal mondo della finanza alla geopolitica. “Co...