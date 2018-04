Heidi Klum e Tom Kaulitz dei Tokio Hotel amore in corso

people24.myblog

New couple alert ?? Heidi Klum e Tom Kaulitz tutti coccole e baci durante una vacanza in Messico #tokiohotel

Nuovo amore per Heidi Klum: è Tom Kaulitz dei Tokio Hotel

Dopo l'addio a Vito Schnabel, lo scorso settembre, Heidi Klum frequenta un altro giovanissimo

(Di lunedì 9 aprile 2018) La top modeldopo la fine della storia d’con Vito Schnabel, avrebbe ritrovato l’tra le braccia di Tom, il cantante tedesco dei “”. Per loro vacanza in Messico, a Cabo San Lucas, ed effusioni a bordo piscina. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di una storia nata di recente, iniziata sotto i riflettori dello show America’s Go Talent, che vede la partecipazione di entrambi.e Tom, dal canto loro, non hanno perso tempo e con una vacanza in costume hanno deciso di approfondire la loro conoscenza. Madre di quattro figli, tre avuti dal cantante Seal e una, Leni, da Flavio Briatore,non riesce a trovare pace in. Dopo la fine della love story con Schnabel, lo ssettembre, per un presunto tradimento pare da parte di lui, lasembra però pronta a voltare pagina. Ma i gusti restano gli stessi, ...