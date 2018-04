Halo incontra Portal? Ecco Wormhole Wars

eurogamer

(Di lunedì 9 aprile 2018) Cercare di rivoluzionare un genere non è di certo un progetto di facile realizzazione e spesso le buone intenzioni si fermano esattamente a questo, semplici intenzioni, a idee sulla carta interessanti ma a conti fatti difficilmente realizzabili o godibili una volta in gioco.ha quanto meno il pregio di fondarsi su un'idea interessante e potenzialmente in grado di rinfrescare il panorama degli FPS multiplayer.Unendo la qualità del level design delle migliori mappe multiplayer di, una notevole capacità di movimento e l'abilità di creare deii che ricorda molto da vicino, le giovani e ambiziose menti di 1047 Games cercano di stupire con un titolo da non sottovalutare e che si fonda sull'ottimo e diffusissimo Unreal Engine 4.Il gioco ha ancora bisogno di alcune limature ma l'uscita è attualmente fissata per febbraio 2019 e con quasi a un anno a disposizione ...