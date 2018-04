Hai la bava | Informati Scintille tv Giletti-Bocchino

ilgiornale

(Di lunedì 9 aprile 2018) Sul tema dei vitalizzi si è scatenata una vera e propria lite tra Massimoed Italoa Non è l'Arena. Durante il dibattito in studio, come ricorda TvBlog, era stato fatto il nome dell'ex deputato di An. Dopo qualche minuto propriodecide di chiamare durante la trasmissione e di intervenire nel dibattito: "Vorrei che venissi in trasmissione con le buste paga di quando eri pagato dalla Rai, cioè soldi dei contribuenti, e vediamo chi dei due ha guadagnato di più", ha affermato. A questo punto arriva la reazione diche mette nel mirino l'ex deputato finiano: "Rispondi dei tuoi soldi, che sono diversi dai miei. Io sono un professionista, non un politico, sono due piani diversi. Guarda che io alla Rai ho reso molto di più. Vadano a chiedere agli altri che pigliavano i milioni e si son fatti fare anche le società di produzione, tanto per essere chiari. ...