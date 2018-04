Gullit | “spero che il Milan torni a essere vittorioso”

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Ho portato come cimelio la maglia delscudettato. Sono cambiate molte cose da quando giocavo nel. Ma spero che ilvittorioso”. Lo ha detto Ruud, ex attaccante deldegli anni Ottanta, quello allenato da Arrigo Sacchi con Silvio Berlusconi presidente, che vinse titoli in serie, sia in Italia che in Europa, premiato come giocatore straniero nel corso della settima edizione della Hall of Fame del calcio italiano in corso a Firenze. (AdnKronos) L'articolo: “spero che ilvittorioso” sembrail primo su CalcioWeb.