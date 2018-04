Gullit | “presto per giudicare Gattuso | spero faccia bene”

calcioweb.eu

(Di lunedì 9 aprile 2018) “ha appena cominciato. Ha iniziato abbastanza bene. Per valutare un allenatore devi avere un po’di tempo. Dopo tre anni puoi esprimere un giudizio.che possa far bene”. Lo ha detto a Firenze, a margine della cerimonia di premiazione della Hall of fame del calcio italiano, l’ex attaccante del Milan Ruud, che è stato premiato nella categoria giocatore straniero. (AdnKronos) L'articolo: “presto perbene” sembra essere il primo su CalcioWeb.