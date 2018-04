Guerre commerciali più difficili da vincere

Guerre commerciali - InvestireOggi.it : Difendere la tecnologia americana, settore fondamentale sia per l'economia reale che il mercato finanziario statunitense. Il secondo obiettivo è stato messo in particolare risalto durante la ...

Funzionario economico tedesco : "Sì alle trattative - no a Guerre commerciali" : ... Karl Wendling, ha affermato che le controversie commerciali tra Cina e Usa influenzano non solo il futuro e lo sviluppo dei due paesi, ma anche quelli dell'Europa e del resto del mondo.Karl Wendling ...

Fed alza tassi e stime Pil e inflazione. Powell : Guerre commerciali il rischio maggiore su outlook : Come da attese, la Federal Reserve di Jerome Powell ha alza to i tassi sui fed funds Usa di 25 punti base , al nuovo range compreso tra l'1,5% e l'1,75%. E' stato il primo intervento di quest'anno, ...

Ue pronta a rispondere ai dazi Usa - ma avverte : "Le Guerre commerciali sono facili da perdere" : "Finché le misure Usa non sono prese, speriamo di poter evitare una disputa commerciale che non è nell'interesse di nessuno", ma "è chiaro che se queste verranno prese danneggeranno l'Ue", quindi "dobbiamo rispondere in modo fermo e proporzionale". Detto altrimenti: se la Casa Bianca non farà un passo indietro escludendo l'Ue dalla decisione annunciata di introdurre dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio a ...