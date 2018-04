Guerra in Siria | la Russia accusa Israele | «Hanno attaccato la nostra base aerea» Trump

Chi è il responsabile del nuovo episodio di Guerra in Siria Video : nuovo episodio della guerra in #Siria. Circa 100 persone sono morte in un attacco chimico compiuto sabato nella citta' Siriana di Douma, nella Ghouta Est, nei dintorni della capitale Damasco [Video]. Alcune organizzazioni temono che le vittime siano più di 150. L’Associazione Medica Siriano-Americana Sams ha informato che sabato sono arrivate circa 100 persone nei centri di assistenza sanitaria con difficolta' per respirare e arresti cardiaci. ...

Guerra IN SIRIA/ Attacco chimico - ecco cosa nascondono le menzogne di Macron : I servizi segreti russi avevano segnalato in anticipo un Attacco chimico che i ribelli avrebbero attribuito ai governativi. Come puntualmente è avvenuto. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:02:00 GMT)

Sanzioni - diplomatici espulsi e crisi siriana : tra Usa e Russia rapporti mai così tesi nel dopoGuerra : Rusal PLC, uno dei maggiori produttori di alluminio nel mondo, con una quota di produzione pari al 7% di quella globale.

Guerra in Siria - storia di Anas : fuggito da Ghouta e accolto in Italia - : 28 anni, ferito gravemente a una gamba, è scappato da una delle zone più martoriate dal conflitto. Salvato da un chirurgo a Bologna, qui ha trovato anche una casa. Ma tutti i pensieri sono per la sua ...

Guerra IN SIRIA/ L'errore degli Usa (e Israele) che consegna il Medio oriente a Putin : Il caso Skripal è alquanto nebuloso. Ma soprattutto, rivela preoccupanti nessi politici con quanto sta accadendo in SIRIA, dove gli Usa hanno sbagliato tutto. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 06:08:00 GMT)

Saviano racconta la Guerra in Siria : era la terra dei bambini : Roma, , askanews, - Lungo monologo di Roberto Saviano a "Che Tempo che Fa" su Rai 1, corredato di immagini strazianti e per questo mandato in onda con numerosi avvertimenti dopo le 22.30. Un accorato ...

Siria - Saviano racconta il dramma della Guerra. E l’appello della ragazzina chiusa nel bunker è un pugno nello stomaco : Un colpo fortissimo allo stomaco il lungo monologo di Roberto Saviano questa sera a Che Tempo che Fa su Rai 1, un colpo fortissimo e necessario. Corredato di immagini strazianti – per questo mandato in onda con numerosi avvertimenti dopo le 22.30 – l’accorato appello di Saviano è sulla guerra che in Siria sta letteralmente massacrando una popolazione composta per lo più di bambini. Fabio Fazio annuncia questo intervento affermando di essersi ...

Guerra IN SIRIA/ Ghouta est - cosa nasconde l'imminente attacco Usa anti-Assad : Gli Usa vogliono preservare a tutti i costi l'enclave di Ghouta, indispensabile per il proseguimento del conflitto SIRIAno. Attendono solo il prossimo attacco chimico. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 06:02:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Guerra Siria : Afrin - protettorato turco di Erdogan contro i curdi (18 marzo) : Ultime notizie di oggi, 18 marzo 2018: Afrin, guerra in Siria. Turchi annunciano la presa dell'enclave con Erdogan: curdi smentiscono e proseguono la battaglia, "ora fase guerriglia". (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 17:20:00 GMT)

Guerra in Siria : bimbo in valigia - drammatico simbolo della fuga dall'inferno Video : Un bimbo innocente dorme in una valigia mentre il padre cerca di portarlo lontano dall'orrore della #Guerra. Ecco l'immagine cruda del dramma che stanno vivendo centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla Ghouta orientale, un sobborgo di Damasco. Martoriata da più di quattro anni di bombardamenti ad opera delle forze legate al regime di Bashar Assad la regione sta vivendo ore drammatiche. La resa dei conti è vicina e il regime appoggiato ...