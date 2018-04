Guerra dazi | Cina | nessun negoziato Opzione nucleare anti Usa resta solo una minaccia

Chi è lo stratega di Trump che ha scatenato la Guerra sui dazi con la Cina : Bob Lighthizer, il rappresentante al Commercio Usa, è definito dal Wall Street Journal l''Architetto della guerra commerciale con la Cina'. Lo scorso agosto, racconta il Wsj, ai consiglieri e ai ...

Ue - possiamo risolvere Guerra dazi Usa-Cina : L'Unione europea può contribuire a risolvere la disputa commerciale in corso tra Usa e Cina. Lo hanno indicato i vice presidenti della Commissione ...

Dazi alla Cina - i Repubblicani avvertono Trump : “Cambi subito rotta”. La Guerra commerciale mette a rischio il midterm : I Repubblicani Usa sanno da mesi che il 2018 sarà un anno elettorale difficile. Il Russiagate, le polemiche, la popolarità del presidente in picchiata – soltanto il 41% degli americani approva il suo operato, secondo un sondaggio di Morning Consult – rendono la sfida di midterm, il prossimo novembre, particolarmente complicata. “Sappiamo di avere il vento contro – ha detto il capogruppo repubblicano al Senato Mitch McConnell -. Bisognerà ...

Trump e la Guerra commerciale contro la Cina : 'Dazi per 100 miliardi di dollari' : La guerra economica in atto fra Usa e Cina è diventata una sfida reciproca. Il presidente Donald Trump ha espressamente incaricato il rappresentante commerciale di trovare nuove merci sulle quali applicare una tassazione ancora più alta, dunque nuovi dazi per i prodotti cinesi. Si tratta di un vero e proprio gioco al rialzo, dove gli Usa hanno lanciato il primo attacco, con l'aumento dei dazi pari a 50 miliardi di dollari. All'aggressione ...

Frenkel - Jp Morgan - : 'Guerra dazi - maggiore minaccia per l'economia globale' : In uno scenario di aumento dei dazi degli Usa del 10% spiega Coeuré l'economia a stelle e strisce rischierebbe di perdere fino al 2,5 punti percentuali di attività economica solo nel primo anno. '...

I veri obiettivi della Guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti : I dazi cinesi mirano a colpire Trump e i suoi elettori: oltre alla soia, interessano anche tabacco, grano e mais. Leggi

Guerra sui dazi - Trump 'spara' altri 100 miliardi : "L'estendersi della Guerra dei dazi tra i due giganti dell'economia mondiale ai prodotti agroalimentare apre scenari inediti e preoccupanti nel commercio mondiale anche con il rischio di anomali ...

Benoit Coeurè interviene sulla Guerra dei dazi : "Secondo le nostre simulazioni uno scenario simile avrebbe effetti aversi significativi sull'economia globale. Secondo le stime dei tecnici della BCE il commercio globale di beni potrebbe calare fino ...

Coeuré - Bce - : con Guerra dazi Usa si giocano fino a 2 - 5 punti Pil : Roma, 6 apr. , askanews, In uno scenario di guerra commerciale sui dazi gli Stati Uniti rischierebbero di perdere fino al 2,5 punti percentuali di attività economica solo nel primo anno. La stima è ...

