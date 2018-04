Guerra commerciale USA Cina | tanto rumore | per ora | per nulla?

Robert Lighthizer - l'architetto della Guerra commerciale contro la Cina : È così iniziato lo sforzo più drammatico e ad alto rischio degli ultimi decenni per costringere la seconda economia più grande al mondo a cambiare il suo comportamento, culminata questa settimana con ...

Guerra commerciale Usa-Cina : ?per l’Italia un miliardo potenziale di extra-export : In due anni le vendite verso gli Usa guadagneranno fra 2,3 e 4,5 miliardi di euro, quelle verso la Cina tra 1,6 e 2,5 miliardi. Verso Pechino saranno premiati aerei, vino e agrumi, verso gli Stati Uniti i macchinari ...

Dazi alla Cina - i Repubblicani avvertono Trump : “Cambi subito rotta”. La Guerra commerciale mette a rischio il midterm : I Repubblicani Usa sanno da mesi che il 2018 sarà un anno elettorale difficile. Il Russiagate, le polemiche, la popolarità del presidente in picchiata – soltanto il 41% degli americani approva il suo operato, secondo un sondaggio di Morning Consult – rendono la sfida di midterm, il prossimo novembre, particolarmente complicata. “Sappiamo di avere il vento contro – ha detto il capogruppo repubblicano al Senato Mitch McConnell -. Bisognerà ...

Wall Street affonda sul timore di una Guerra commerciale Usa-Cina. Exploit Tim a Milano : Trump triplica l'ammontare delle tariffe sui prodotti cinesi. Deludono i dati Usa sul lavoro: a marzo creati meno posti di lavoro rispetto le attese e il tasso di disoccupazione resta stabile al 4,1%. Effetto Cdp sui titoli del gruppo telefonico: l'intenzione della Cassa di salire al 5% fa balzare le azioni che hanno guadagnato oltre il 12% in due giorni. Giù il petrolio. Nella prossima settimana focus sull'inflazione americana....

Sell-off a Wall Street con venti di Guerra commerciale tra Usa e Cina : Ai microfoni di Bloomberg TV, il successore di Gary Cohn ha spiegato che il leader Usa "non vuole sconvolgere l'economia" e che quello statunitense è un "approccio moderato, non è una guerra ...

Trump su Guerra commerciale : Wall Street soffrirà - ma alla fine saremo più forti : Alert sui mercati dopo le parole proferite dal presidente americano Donald Trump, in merito agli effetti che l'acuirsi di una guerra commerciale - contro la Cina, ma non solo - potrebbe avere su Wall ...

Trump e la Guerra commerciale contro la Cina : 'Dazi per 100 miliardi di dollari' : La guerra economica in atto fra Usa e Cina è diventata una sfida reciproca. Il presidente Donald Trump ha espressamente incaricato il rappresentante commerciale di trovare nuove merci sulle quali applicare una tassazione ancora più alta, dunque nuovi dazi per i prodotti cinesi. Si tratta di un vero e proprio gioco al rialzo, dove gli Usa hanno lanciato il primo attacco, con l'aumento dei dazi pari a 50 miliardi di dollari. All'aggressione ...

Guerra commerciale CINA-USA - BORSE IN ROSSO/ Dazi - Pechino sfida Washington : "Non abbiamo paura" : GUERRA COMMERCIALE CINA-USA, BORSE in ROSSO: nuove schermaglie tra Pechino e Washington tra Dazi e contro-Dazi, con i future di Wall Street in perdita(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Borse inciampano di nuovo sulle paure di Guerra commerciale : ... alimentando ulteriormente la disputa tra le due prime potenze economiche al mondo. 'La decisione di Trump di prendere in considerazione se imporre o meno 100 miliardi di dazi ulteriori, e le misure ...

Guerra commerciale Cina-Usa - Borse in rosso/ Dazi tra Pechino e Washington : Wall Street incassa il colpo : Guerra commerciale Cina-Usa, Borse in rosso: nuove schermaglie tra Pechino e Washington tra Dazi e contro-Dazi, con i future di Wall Street in perdita(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Trump annuncia nuovi dazi $100 miliardi contro Cina. Ma Pechino canta già vittoria Guerra commerciale : Niente da fare: la guerra commerciale Usa-Cina continua, così come continuano, con cadenza quasi quotidiana, gli annunci di nuovi dazi doganali. Donald Trump ha deciso di non fermarsi all'annuncio con ...

Lo spettro di una Guerra commerciale torna a turbare i mercati : Teleborsa, - Partenza in rosso per Piazza Affari e le altre principali Borse del Vecchio Continente , che annullano il rimbalzo messo a segno la vigilia. A turbare gli investitori è nuovamente lo s ...

Lo spettro di una Guerra commerciale torna a turbare i mercati : Partenza in rosso per Piazza Affari e le altre principali Borse del Vecchio Continente , che annullano il rimbalzo messo a segno la vigilia . A turbare gli investitori è nuovamente lo s pettro di una ...

Trump minaccia : “Altri 100 miliardi di dazi contro la Cina”. Pechino : “Se vuole Guerra commerciale lotteremo a ogni costo” : Donald Trump torna a minacciare la Cina, paventando la possibilità di imporre dazi aggiuntivi sulle merci cinesi pari a 100 miliardi di dollari. Il rischio è di tornare a infuocare le tensioni fra Washington e Pechino già innescate nei giorni scorsi con l’annuncio di tariffe pari a 50 miliardi di dollari. Membri dell’amministrazione Trump nei giorni scorsi erano invece intervenuti stemperando il clima e, enfatizzando la possibilità di negoziati, ...