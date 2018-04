Guardiola | ' Col Liverpool serve la perfezione'

Coppa di Lega - trionfo Manchester City : spettacolo di Guardiola - Arsenal umiliato : Il Manchester City continua ad incantare. La squadra di Guardiola ha già ipotecato la vittoria della Premier League, così come i quarti di finale di Champions League, i Citizens sono i favoriti per la vittoria finale. Adesso il Manchester City alza il primo trofeo, vittoria nella Coppa di Lega contro l’ Arsenal , dominio e netto 0-3 che non lascia repliche. Il Manchester City gioca un calcio clamoroso e passa in vantaggio con Aguero al ...

Sagna : “De Zerbi piccolo Guardiola - sono qui per…Brignoli” : Sagna: “De Zerbi piccolo Guardiola, sono qui per…Brignoli” Una convinzione: il Benevento può salvarsi. Un retroscena: il gol di Brignoli al Milan è stato determinante per il suo arrivo in Italia. Una sorpresa: De Zerbi è come Guardiola. Bacary Sagna, appena giunto in Italia per cercare il “miracolo salvezza” con il Benevento, si racconta e […] L'articolo Sagna: “De Zerbi piccolo Guardiola, sono qui ...