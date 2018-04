Guardia costiera | Norme più stringenti per container a bordo navi

Diario dalla Seawatch 3 : l'allarme e la Guardia costiera libica - : Il reportage di Sky TG24 racconta come la nave della ong organizza le attività di salvataggio in mare dei migranti

Diario dalla Seawatch 3 : l’allarme e la Guardia costiera libica : Diario dalla Seawatch 3: l’allarme e la guardia costiera libica Il reportage di Sky TG24 racconta come la nave della ong organizza le attività di salvataggio in mare dei migranti Parole chiave: migranti ...

Migranti - finiscono al tribunale dell’Aia le accuse Onu contro la Guardia costiera libica : “Condotte spericolate e violente” : L’ufficio della procuratrice della Corte penale internazionale ha acquisito nei giorni scorsi il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sulla situazione in Libia. L’attenzione del tribunale penale dell’Aia si è concentrata sulle accuse – dure e circostanziate – di violazione dei diritti dei Migranti presenti nel territorio libico, che citano espressamente il Dipartimento per la lotta all’immigrazione clandestina e ...

Risolto giallo dischetti spiaggiati. Guardia costiera : sono filtri di un depuratore : Dalle indagini risulta che siano finiti in acqua a causa del cedimento strutturale di una vasca dell'impianto. Nei giorni scorsi - facendo gridare al rischio ambientale - erano stati ritrovati in gran numero in più tratti costieri del Mar Tirreno Centrale, con picchi preso l'Isola di Ischia, sul litorale campano e su quello laziale tra Fiumicino ed Anzio

Migranti - procura di Catania sequestra la nave ong sbarcata a Pozzallo dopo minacce della Guardia costiera libica : La procura di Catania ha disposto il sequestro della nave della Ong spagnola ProActiva Open Arms, da ieri ormeggiata nel porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove è avvenuto lo sbarco di 218 Migranti. È questo approdo in Italia al centro dell’inchiesta per il rifiuto della nave di consegnare i Migranti alle motovedette libiche intervenute sul luogo del soccorso o a Malta. Il reato ipotizzato è associazione per delinquere finalizzata ...