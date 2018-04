ilfattoquotidiano

: #Greenpeace: “Generali non assicura chi è a rischio alluvioni mentre finanzia i responsabili dei… - globne : #Greenpeace: “Generali non assicura chi è a rischio alluvioni mentre finanzia i responsabili dei… - Cascavel47 : Greenpeace: “Generali non assicura chi è a rischio alluvioni mentre finanzia i responsabili dei cambiamenti climati… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) “Generaliil carbone ma non i cittadini colpiti dai cambiamenti climatici“. È la denuncia diItalia che a Genova ha realizzato una video inchiesta a supporto della sua campagna (la potete vedere qui), entrando con una telecamera nascosta in diverse agenzie della compagniativa. Il risultato? Nel 90% dei casi non è stato possibile iniziare l’iter perre una casa nel capoluogo ligure ae inondazioni. Dopo aver già accusato il Leone alato di continuare are ere alcuni degli impianti più inquinanti d’Europa,evidenzia come per chi vive in zone ad altodi fenomeni meteorologici estremi nel nostro Paese,re la propria casa contro lediventa praticamente impossibile. “Settimane fa abbiamo denunciato che il più grande gruppotivo italiano, in consorzio con altre ...