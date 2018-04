Grande Fratello ecco i primi nomi dei concorrenti

Derubata la casa del Grande Fratello : sottratti arredi e mobili - anche un frigo Video : Il quotidiano Il Messaggero ha diffuso una notizia che ha dell'incredibile. Pochi giorni prima della messa in onda del #Grande Fratello, la casa più spiata d'Italia ha subito un furto clamoroso. Sono stati sottratti arredi e mobili, persino un frigorifero, un piano cottura, due divani, uno specchio e delle sedie. Non essendo la casa abitata, tutto ciò che i ladri hanno pensato di sottrarre sono state le suppellettili e i mobili. I primi a ...

Barbara d’Urso smentisce il furto al Grande Fratello : “E’ una bufala!” : Grande Fratello 15: “Il furto? Una fake news!” Parla Barbara d’Urso La notizia sul furto nella Casa del Grande Fratello è rimbalzata di sito in sito questa mattina. Barbara d’Urso oggi in diretta a Pomeriggio 5 ha smentito il tutto etichettando tali voci come una bufala e una fake news. La conduttrice napoletana ha esordito il suo discorso affermando che ha accettato questa sua nuova sfida tv con allegria, ma ha anche ...

Ladri al Grande Fratello : rubati divani - cucine e sedie. "Nella zona numerosi campi rom abusivi" : Manca una settimana all'inizio della nuova stagione del Grande Fratello Nip e sembra essere quasi tutto pronto, se non fosse per un piccolo incidente di percorso.Come fa sapere Il Messaggero, infatti, la Casa più spiata d'Italia sarebbe stata saccheggiata dai Ladri. Alcuni malviventi si sarebbero introdotti dalla famosa porta rossa di Cinecittà e avrebbero fatto razzia di mobili ed elettrodomestici. divani, sedie, puff, frigoriferi, piani ...

Grande Fratello - ecco i nomi dei concorrenti : dagli ex di alla Rich Kids. E il figlio di un naufrago : MILANO - Arrivano i nomi ufficiali dei primi reclusi del Grande Fratello , che vedrà anche, come riportato da Leggo.it, il ritorno di Barbara D'Urso alla conduzione. I nomi dei concorrenti sono stati ...

Ladri nella casa del Grande Fratello : bufala! : casa del Grande Fratello Nessun furto al Grande Fratello. La casa più spiata d’Italia è rimasta inviolata: nelle scorse ore si era diffusa la notizia che i locali del popolare reality erano stati visitati dai Ladri, con la conseguente sottrazione di frigoriferi, divanetti e piani cottura. Ma il fatto non avrebbe alcun riscontro. Insomma: è una bufala. Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, i Ladri si sarebbero introdotti ...

Clamoroso furto nella casa del Grande Fratello VIP Video : Clamoroso furto in quella che è stata la casa più spiata e controllata d’Italia. Una volta spenti i riflettori dell'ultimo Grande Fratello VIP [Video] da casa più spiata è diventata una casa vulnerabile ai ladri al pari delle comuni abitazioni degli italiani. Derubata la casa del Grande Fratello VIP Sembra incredibile ma anche la casa o per meglio dire la ex casa del #Grande Fratello VIP è stata oggetto di una vera e propria scorribanda da parte ...

LADRI NELLA CASA DEL Grande FRATELLO/ Rubati mobili e arredamenti : Barbara d’Urso ne parlerà in diretta? : GRANDE FRATELLO 2018: furto NELLA CASA più spiata d'Italia a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata della nuova edizione, Barbara D'Urso ospite di Gerry Scotti.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 15:08:00 GMT)

Grande Fratello NIP 2018 concorrenti e cast completo edizione non famosi : Vogliamo aggiornarvi sui concorrenti e sul cast completo del Grande Fratello NIP 2018, ma prima di scoprire chi ci sarà nell'edizione dei non famosi, e in attesa del ritorno della versione classica del reality show, c'è una notizia che rischia di far slittare l'inizio del programma: per ora, infatti, nella Casa sono entrati i ladri e hanno portato via parte dell'arredamento. Con molta probabilità tutto verrà ripristinato in tempo per martedì 17 ...

Derubata la casa del Grande Fratello : sottratti arredi e mobili - anche un frigo : Il quotidiano Il Messaggero ha diffuso una notizia che ha dell'incredibile. Pochi giorni prima della messa in onda del Grande Fratello, la casa più spiata d'Italia ha subito un furto clamoroso. Sono stati sottratti arredi e mobili, persino un frigorifero, un piano cottura, due divani, uno specchio e delle sedie. Non essendo la casa abitata, tutto ciò che i ladri hanno pensato di sottrarre sono state le suppellettili e i mobili. I primi a ...

Grande Fratello - clamoroso furto : ladri svaligiano la Casa a pochi giorni dall’inizio del reality : Grande Fratello, clamoroso furto: ladri svaligiano la Casa più spiata d’Italia a pochi giorni dall’inizio del reality Il paradosso è servito: a riflettori accesi è la Casa più spiata e controllata d’Italia, con tanto di telecamere accese 24h su 24h; a riflettori spenti è terra, purtroppo, di mambassa. Il Grande Fratello, a pochi giorni dalla […] L'articolo Grande Fratello, clamoroso furto: ladri svaligiano la Casa a pochi ...

Grande Fratello 15 : furto nella casa - rubato parte dell'arredamento : E' già reality nel reality. Con il calendario alla mano, mancano esattamente 8 giorni alla partenza ufficiale della quindicesima edizione del Grande Fratello, ma il primo giallo di questa serie arriva ancora prima dell'inizio ed ha del clamoroso: la casa più spiata d’Italia, è stata spiata bene anche dai ladri, che sono riusciti nell'impresa di entrare (non da concorrenti, senza ombra di dubbio) per prelevare parte dell'arredamento tra ...

Grande Fratello - ladri nella Casa : portati via elettrodomestici e arredi : Che beffa per il Grande Fratello. La Casa più spiata d'Italia, a telecamere spente, è stata teatro di un vero e proprio raid dei ladri. Alcuni malviventi si sono introdotti dalla famosa porta rossa...

Clamoroso a Mediaset : 'I rom nella casa del Grande Fratello'. Finisce male - il brutto sospetto : nella casa del Grande Fratello sono entrati in azione i ladri . Le telecamere erano ovviamente spente, visto che la trasmissione di Canale 5 comincia nelle prossime settimane. I topi d'appartamento ...

Clamoroso furto nella casa del Grande Fratello VIP : Clamoroso furto in quella che è stata la casa più spiata e controllata d’Italia. Una volta spenti i riflettori dell'ultimo Grande Fratello VIP da casa più spiata è diventata una casa vulnerabile ai ladri al pari delle comuni abitazioni degli italiani. Derubata la casa del Grande Fratello VIP Sembra incredibile ma anche la casa o per meglio dire la ex casa del Grande Fratello VIP è stata oggetto di una vera e propria scorribanda da parte di ladri ...