Grande Fratello 15 | ladri entrano nella Casa | slitta la partenza?

Giulia De Lellis a Le Iene - l’hater è un provinato del Grande Fratello : l’incontro : Giulia De Lellis a Le Iene: faccia a faccia con l’hater, un provinato del Grande Fratello Giulia De Lellis sbarca a Le Iene, nella rubrica televisiva condotta da Mary Sarnataro: i vip faccia a faccia con i loro hater. La fidanzata di Andrea Damante ha incontrato Domenico, un cosiddetto leone da tastiera seriale. Si è inoltre […] L'articolo Giulia De Lellis a Le Iene, l’hater è un provinato del Grande Fratello: l’incontro ...

Barbara d’Urso ospite di Gerry Scotti prima del Grande Fratello : Grande Fratello 15: Barbara d’Urso a The Wall con Gerry Scotti A rivelare la bomba è stato il portale BubinoBlog, il quale è sicurissimo che Barbara d’Urso sarà ospite di Gerry Scotti durante la prima puntata di The Wall prima dell’inizio del suo Grande Fratello. Domenica 15 aprile infatti, con la conclusione stasera della fiction Furore tornerà in prima serata il game show di Gerry Scotti, con il suo indistinguibile muro ...

Grande Fratello 2018/ Anticipazioni e cast - eccellenti rifiuti per Barbara D'Urso : E' guerra tra Ilary Blasi e Barbara D'Urso? Il cast vip e gli opinionisti (già ex gieffini) potrebbero causare maretta tra le due conduttrici, come andrà a finire?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 17:28:00 GMT)

Facebook - Antitrust : social positivi - ma no al Grande Fratello : Roma, 7 apr. , askanews, I social network hanno una funzione positiva, ma non possono diventare il Grande Fratello. Lo sostiene il presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, dopo l'avvio di un'...

Facebook - Antitrust : social positivi - ma no al Grande Fratello : Roma, 7 apr. , askanews, - I social network hanno una funzione positiva, ma non possono diventare il Grande Fratello. Lo sostiene il presidente dell'Antitrust, Giovanni Pitruzzella, dopo l'avvio di un'...

Grande Fratello 2018/ Anticipazioni e cast - Karina Cascella delusa : "Volevo essere l'opinionista" : E' guerra tra Ilary Blasi e Barbara D'Urso? Il cast vip e gli opinionisti (già ex gieffini) potrebbero causare maretta tra le due conduttrici, come andrà a finire?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:30:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Anticipazioni e cast : Ilary Blasi pronta a dare battaglia? : E' guerra tra Ilary Blasi e Barbara D'Urso? Il cast vip e gli opinionisti (già ex gieffini) potrebbero causare maretta tra le due conduttrici, come andrà a finire?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 10:25:00 GMT)

Grande Fratello 15 - le news sull’edizione 2018 : Il Grande Fratello 15 si avvia a passo spedito verso il suo debutto, che avverrà il prossimo martedì 17 aprile. Il Grande Fratello 15 ci ha già svelato i nomi dei primi concorrenti, alcuni dei quali noti per il loro lavoro su Youtube e non solo. Sembra inoltre che siano già stati scelti due opinionisti, che andranno ad unirsi a Barbara d’Urso. A distanza di tante edizioni, la regina di Canale 5 ritorna al timone del reality. Sale intanto ...

Grande Fratello : svelati i primi concorrenti e gli opinionisti Video : Un nuovo appuntamento dedicato alla quindicesima edizione del fortunato #Reality Show “Grande Fratello [Video]”, che sara' condotto come alle origini dall’amatissima presentatrice Barbara D’Urso. Nei paragrafi successivi sono presenti le prime indiscrezioni, cioè l’identita' di alcuni concorrenti, e degli opinionisti. Il settimanale Spy annuncia i nomi di alcuni partecipanti È proprio così, la versione normale del format televisivo più spiato ...

Grande Fratello : svelati i primi concorrenti e gli opinionisti : Un nuovo appuntamento dedicato alla quindicesima edizione del fortunato reality show “Grande Fratello”, che sarà condotto come alle origini dall’amatissima presentatrice Barbara D’Urso. Nei paragrafi successivi sono presenti le prime indiscrezioni, cioè l’identità di alcuni concorrenti, e degli opinionisti. Il settimanale Spy annuncia i nomi di alcuni partecipanti È proprio così, la versione normale del format televisivo più spiato d’Italia tra ...

Grande Fratello 2018/ Concorrenti e news : Cristiano Malgioglio e Simona Izzo opinionisti : GRANDE FRATELLO 2018, Concorrenti: spunta il nome di Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola Di Benedetto tra i nuovi inquilini della casa più famosa d'Italia. spunta anche Camilla Lucchi.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 22:40:00 GMT)

Grande Fratello : Karina Cascella non sarà opinionista : la reazione : Karina Cascella conferma: “Non sarò al Grande Fratello” Poche ore fa sono stati ufficializzati i nomi dei due opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello e sul web non sono tardati ad arrivare i primi commenti. Karina Cascella, storica opinionista di Barbara d’Urso, ci ha tenuto a specificare sui social che lei non farà parte del cast del reality di canale 5, visto che numerosi siti riportavano il suo nome tra gli ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso e l'indiscrezione : 'Ruolo inedito per Serena Garitta' : Non solo 'mezze celebrità' nel Grande Fratello di Barbara D'Urso . Secondo un'indiscrezione di Alberto Dandolo su Oggi , Carmelita porterà con sé una vecchia conoscenza delle sue prime esperienze al ...

Grande Fratello 15 - Cristiano Malgioglio e Simona Izzo opinionisti : Non c'è Grande Fratello senza opinionisti. In attesa dell'inizio della quindecisma edizione fra le indiscrezioni dei nomi presenti all'interno della casa e la sicurezza del ritorno di Barbara D'urso al timone dopo 13 anni, abbiamo un'altra conferma, giunta da Tv Sorrisi e canzoni: la presenza di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio al prelibato posto riservato agli opinionisti, mancherebbe solo la firma ma ormai il dado è tratto.I due ex ...